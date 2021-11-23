Днепр-1 – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок главных претендентов на бронзовые медали

  • 23.11.2021 10:18
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Днепр-1 – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© СК Днепр-1

В субботу, 20 ноября, состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» на домашнем стадионе «Днепр-Арена» примет «Александрию». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Днепр-1

 

На экваторе сезона команда Игора Йовичевича ведет борьбу за еврокубковую зону и бронзовые медали. После 15 туров чемпионата у «Днепра-1» 31 очко в активе, с которой клуб занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Кроме днепрян, на бронзовый комплект медалей также претендуют полтавская «Ворскла» и луганская «Заря». Эту тройку разделяет всего лишь два очка в турнирной таблице, поэтому борьбу обещает быть не менее жаркой, нежели у киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» за чемпионство.

Кадровый потенциал «Днепра-1» вполне позволяет ему стать третьей силой в украинском футболе. Удастся ли это сделать уже в этом сезоне – можно будет сказать только по окончании чемпионата, ведь впереди зимнее межсезонье. Как известно, после отпуска многие команды теряют игровой тонус и весной показывают менее успешные результаты. Поэтому впереди тренерскому штабу предстоит провести большую работу, а пока в этом году еще осталось провести три поединка в рамках Премьер-лиги.

Ворскла

 

Под руководством Юрия Максимова в Полтаве собрался интересный интернациональный состав. В рядах «Ворсклы» есть исполнители из Эстонии, Хорватии, Люксембурга, Ганы, Мали, Бразилии, Танзании... И самое главное, что Максимов сумел из этих индивидуальностей создать сплоченный, боеспособный коллектив. Под руководством Юрия Вильевича «Ворскла» успела сыграть в финале Кубка Украины и квалификации Лиги конференций.

«Аппетит приходит во время еды», поэтому полтавчане ставят перед собой новые высокие задачи. Несмотря на равное количество очков с «Днепром-1», «Ворскла» больше забивает голов и меньше пропускает, чем конкурент по борьбе за третий комплект медалей. Так что подопечные Максимова вполне могут рассчитывать на успех на длинной дистанции, если зимой не растеряют функциональную форму.

История встреч

 

Во всех официальных турнирах «Днепр-1» и «Ворскла» провели между собой восемь матчей. Днепряне оказались сильнее четыре раза, «Ворскла» вышла победителем из одной встречи, а еще трижды был зафиксирован ничейный исход.

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Кожокару – Кравченко, Сваток, Логинов, Дубинчак, Игнатенко, Гуцуляк, Пихаленок, Джурасек, Назаренко, Довбик.

«Ворскла»: Ризнык – Чеснаков, Яворский, Тамм, Пердута, Челядин, Пуцлин, Якубу, О. Тилль, Степанюк, Рангел.

27 ноября, суббота

«Днепр-1» – «Ворскла»
Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Униан»
ДНЕПР-1 — ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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