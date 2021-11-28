16-й тур
Днепр-1
5 : 1
Ворскла
27.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ЙОВИЧЕВИЧ: «Это один из лучших матчей Днепра-1, когда я здесь тренер»

Коуч СК «Днепр-1» дал пресс-конференцию после победы над «Ворсклой»

  • 28.11.2021 01:30
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ЙОВИЧЕВИЧ: «Это один из лучших матчей Днепра-1, когда я здесь тренер»
© СК Днепр-1. Игор Йовичевич

Главный тренер СК «Днепр-1» Игорь Йовичевич дал послематчевую пресс-конференцию после победы над «Ворсклой» (5:1) в матче 16-го тура УПЛ.

– Очень горжусь тем, как выглядела команда сегодня. Встретились две команды, которые находятся в хорошей форме, на ходу. «Ворскла» – очень хорошая команда, имеющая опыт в Лиге Европы. Мы ведь только идем к тому, чтобы быть на тех же позициях, что и они. На самом деле, этот матч дает нам уверенность. Стрессовый матч, в котором ты должен победить. Вышел один из лучших матчей за время, пока я здесь тренер. Горжусь командой. Мы контролировали матч полностью оба тайма, защищались с мячом в ногах, не давали возможности продемонстрировать им свои козыри: быструю атаку, ища Тилля, Рангела, быстро подключаемых латералей. Мы готовились очень серьезно, потому что уважаем «Ворсклу», и показали свой респект, играя на максимуме. Вышло так, и думаю, это для нас будет путем и направлением, в котором должны двигаться.

– В последнее время значительно повысилась мотивация игроков, их отношение к игре. Это ваша работа или, может быть, повысили премиальные?

– Рабочая этика на тренировке дает уверенность в организации игры. Тренируются ребята, как в матче – очень интенсивно. А каждый матч играют как последний. И пока будет так, можем побеждать, как сегодня. Когда все получается, растет доверие к самому себе и партнеру. Знаю, что «Ворскла» – очень хорошая команда. Если бы мы сыграли с ними завтра, может быть, был бы другой результат. Но всегда должен быть лучше сегодня – в тот момент, когда играешь матч. Звезды сошлись и каждый футболист дал свой максимум сегодня.

Стиль «Ворсклы» – вертикальный быстрый футбол. А мы предложили свой стиль – защищаться с мячом у ног, доминировать и не давать бежать на чужой половине поля. Это был план на игру. Потому что знаем опасность Якубу и Пердуты, которые высоко поднимаются как вингеры, плюс три нападающих. Итак, лучший путь – отталкивать их от наших ворот. Комбинировать лучше, иметь хорошую динамику паса, малое расстояние игроками, чтобы после потери мяча быть сразу в прессинге. И действительно, мы подбирали много мячей после потерь. В общем, молодец команда, я очень горжусь ими. Но в эйфории можем находиться только сегодня. Завтра уже готовимся к ЛНЗ, это будет другое соревнование, и должен определить концентрацию и немного снизить эйфорию, если она есть. Но думаю, что ее нет, потому что в футболе существует только сегодня.

– Насколько тяжело будет удержать третью позицию?

– Мы идем матч за матчем. Не задумываюсь о позиции. Не хочу, чтобы мы думали о результате. Должны задумываться над процессом, который приведет к результату. Когда нас атакуют высоким прессингом, когда стоп-игра, когда соперник садится во второй блок, как раскрыть оборону в низком блоке, как сделать структуру для проведения контратак. Вот это процесс, в котором я требую концентрации. А концентрация тебя просто вовлекает быть на максимуме. Только тогда появляется талант.

«Ворскла» занимает третье место и играет в Европе. Мы стремимся к тем же позициям, к позициям «Зари», «Александрии», которые имеют свой опыт. Мы такого опыта еще не имеем. Есть энергия и запас, которые я чувствую и не даю игрокам расслабиться. Но они сами не хотят расслабиться, они меня просто мотивируют, а я – их.

События матча
84' ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кравчук (Ворскла).
62' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Днепр-1).
58' ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
54' ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
52' ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
1' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Днепр-1).

Источник — СК Днепр-1

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