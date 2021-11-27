Уничтожение конкурента. Днепр-1 на своем поле разгромил Ворсклу

По итогам первого круга соперники подошли к очередному очному противостоянию с одинаковым количеством набранных очков. У каждой из этих команд их было по 31. «Ворскла» находилась на третьем месте только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов. Зато у «Днепра-1» было на одну победу больше.

Когда мяч был установлен на центр поля, для того, чтобы ввести его в игру, вряд ли кто-то мог предположить, что уже через 9 (!) секунд он окажется в сетке ворот. Но именно так все и произошло. Довбик из центрального круга сделал передачу назад на Нельсона, а тот запустил круглого вперед на ход Гуцуляку. Игрок днепрян оказался проворнее защитников гостей Яворского и Якубу, подхватил мяч уже в штрафной площади полтавской команды и точно пробил мимо Ризныка. Электронные часы показали, что это был один из самых быстрых голов украинской Премьер-Лиги.

Пока «Ворскла» приходила в себя от такого шока (по иному не скажешь), хозяева поля могли забить еще, как минимум, три-четыре мяча. Так, уже на 8-й минуте Довбик оказался с глазу на глаз с Ризныком, но в «ближнем бою» проиграл вратарю эту мини-дуэль. На 13-й минуте Джурасек подхватил мяч на половине поля гостей, совершил с ним впечатляющий рейд с обводкой соперников к штрафной площади, но пробил чуть неточно в дальний угол. Далее на 16-й минуте Назаренко оказался совершенно без опеки на линии штрафной и нанес сильный удар над перекладиной. И, наконец, на 22-й минуте снова в центре внимания оказался Довбик. После передачи справа от Кравченко, форвард «Днепра-1» и сборной Украины опять выбежал к воротам Ризныка и пробил с острого угла рядом с левой «девяткой».

Только в середине первого тайма подопечные Юрия Максимова вспомнили, что и они могут создавать моменты. И как только у них появилась возможность разыграть стандарт, а это был штрафной удар на правом фланге, гости едва им не воспользовались сполна. Тилль на 25-й минуте сделал верховую передачу ближе к вратарской площадке хозяев поля и Тамм головой пробил рядом со штангой. А еще через семь минут Пешич решил пробить уже из пределов штрафной площади в дальний верхний угол, однако снова мяч разминулся с каркасом ворот.



Ближе к перерыву команды немного успокоились и число опасных моментов резко сократилось. Было лишь два удара от Джурасека, которые не представляли особой угрозы Ризныку. А на 43-й минуте во второй раз в этом матче Назаренко, теперь уже метров с десяти, пробил мимо левой боковой стойки.

Начало второго тайма можно назвать бенефисом Довбика и VAR. Все началось с того, что на 48-й минуте Якубу сбил на линии штрафной площади Гуцуляка. Арбитр матча Евгений Арановский сразу же показал на точку, но все же решил убедиться в правильности своего решения с помощью помощников, отвечающих за видеоповторы. Правомерность 11-метрового была подтверждена, однако Довбик не сумел переиграть Ризныка, пробив низом чуть правее от вратаря. Но пока игроки «Ворсклы» поздравляли своего вратаря, судья снова обратился к VAR за помощью, чтобы те проверили, не забежали ли в штрафную раньше времени защитники? Нарушений не обнаружили.

Прошло совсем немного времени и на 52-й минуте Довбик головой все же добился успеха. После передачи слева от Гуцуляка он в верховой борьбе выиграл позицию у Чеснакова и поразил правый угол ворот. Но и здесь Арановский решил проверить эпизод с помощью VAR. Оказалось, что все было сделано правильно.

А дальше пошло-поехало. «Днепр-1» просто смял оборону гостей и к 62-й минуте на табло уже горели цифры 5:0. Сперва на 54-й минуте Назаренко и Довбик наказали Ризныка за то, что тот решил заняться обводкой вблизи своих ворот. Первый мяч отобрал, а второй пробил уже в пустой угол. Через четыре минуты Кравченко нанес удар примерно с линии штрафной. Мяч летел мимо цели, но Пихаленок вовремя по хоккейному подставил ногу и круглый снаряд, изменив направление, влетел в сетку. А затем свой второй гол в этом матче забил Гуцуляк. Кстати, на этот раз голевой пас ему отдал Довбик.

Все уже было решено и команды просто доигрывали матч. Хозяева поля были очень близки к тому, чтобы увеличить свое преимущество, но моменты не реализовали. А на 84-й минуте защитники «Днепра-1», можно сказать, привезли сами себе гол. Они стали пасовать друг другу вблизи своих ворот, потеряли мяч и Кравчук, который вышел на замену, спокойно и технично пробил мимо Кожокару.

Кстати, уже в компенсированное арбитром время голкипер местного клуба в эффектном прыжке отбил мяч, летевший под перекладину после удара все того же Кравчука и, тем самым, выручил своих партнеров от второго пропущенного гола.

В итоге футболисты Днепра выиграли с крупным счетом у «Ворсклы» и поднялись на третье место в турнирной таблице.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Днепр 1» – «Ворскла» – 5:1

Гуцуляк (1, 62), Довбик (52, 54), Пихаленок (58) – Кравчук (84)

На 50-й минуте Довбик не реализовал пенальти (вратарь)

Нельсон (76) – Рангел (45+1), Якубу (64), Пешич (74)

«Днепр 1»: Кожокару, Кравченко, Нельсон, Сваток, Дубинчак, Игнатенко, Пихаленок, Гуцуляк (Билл, 75), Джурасек (Ди Франко, 65), Назаренко (Лучкевич, 65), Довбик (Русин, 75).

«Ворскла»: Ризнык, Яворский (Челядин, 46), Чеснаков, Тамм, Пуцлин, Пердута (Павлюк, 70), Якубу, О.Тилль (Кравчук, 67), Пешич, Кане (Хрипчук, 78), Рангел (Амилькар, 70).

Арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Стадион «Днепр-Арена» (Днепр)

ДНЕПР-1 - ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА