16-й тур
Днепр-1
5 : 1
Ворскла
27.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Уничтожение конкурента. Днепр-1 на своем поле разгромил Ворсклу

Гуцуляк и Довбик отметились дублями, днепряне вышли на третье место турнирной таблицы

  • 27.11.2021 21:19
  • 2867 просмотров
  • 38 комментариев
Уничтожение конкурента. Днепр-1 на своем поле разгромил Ворсклу
© СК Днепр-1

По итогам первого круга соперники подошли к очередному очному противостоянию с одинаковым количеством набранных очков. У каждой из этих команд их было по 31. «Ворскла» находилась на третьем месте только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов. Зато у «Днепра-1» было на одну победу больше.

Когда мяч был установлен на центр поля, для того, чтобы ввести его в игру, вряд ли кто-то мог предположить, что уже через 9 (!) секунд он окажется в сетке ворот. Но именно так все и произошло. Довбик из центрального круга сделал передачу назад на Нельсона, а тот запустил круглого вперед на ход Гуцуляку. Игрок днепрян оказался проворнее защитников гостей Яворского и Якубу, подхватил мяч уже в штрафной площади полтавской команды и точно пробил мимо Ризныка. Электронные часы показали, что это был один из самых быстрых голов украинской Премьер-Лиги.

Пока «Ворскла» приходила в себя от такого шока (по иному не скажешь), хозяева поля могли забить еще, как минимум, три-четыре мяча. Так, уже на 8-й минуте Довбик оказался с глазу на глаз с Ризныком, но в «ближнем бою» проиграл вратарю эту мини-дуэль. На 13-й минуте Джурасек подхватил мяч на половине поля гостей, совершил с ним впечатляющий рейд с обводкой соперников к штрафной площади, но пробил чуть неточно в дальний угол. Далее на 16-й минуте Назаренко оказался совершенно без опеки на линии штрафной и нанес сильный удар над перекладиной. И, наконец, на 22-й минуте снова в центре внимания оказался Довбик. После передачи справа от Кравченко, форвард «Днепра-1» и сборной Украины опять выбежал к воротам Ризныка и пробил с острого угла рядом с левой «девяткой».

Только в середине первого тайма подопечные Юрия Максимова вспомнили, что и они могут создавать моменты. И как только у них появилась возможность разыграть стандарт, а это был штрафной удар на правом фланге, гости едва им не воспользовались сполна. Тилль на 25-й минуте сделал верховую передачу ближе к вратарской площадке хозяев поля и Тамм головой пробил рядом со штангой. А еще через семь минут Пешич решил пробить уже из пределов штрафной площади в дальний верхний угол, однако снова мяч разминулся с каркасом ворот.
 
Ближе к перерыву команды немного успокоились и число опасных моментов резко сократилось. Было лишь два удара от Джурасека, которые не представляли особой угрозы Ризныку. А на 43-й минуте во второй раз в этом матче Назаренко, теперь уже метров с десяти, пробил мимо левой боковой стойки.

Начало второго тайма можно назвать бенефисом Довбика и VAR. Все началось с того, что на 48-й минуте Якубу сбил на линии штрафной площади Гуцуляка. Арбитр матча Евгений Арановский сразу же показал на точку, но все же решил убедиться в правильности своего решения с помощью помощников, отвечающих за видеоповторы. Правомерность 11-метрового была подтверждена, однако Довбик не сумел переиграть Ризныка, пробив низом чуть правее от вратаря. Но пока игроки «Ворсклы» поздравляли своего вратаря, судья снова обратился к VAR за помощью, чтобы те проверили, не забежали ли в штрафную раньше времени защитники? Нарушений не обнаружили.

Прошло совсем немного времени и на 52-й минуте Довбик головой все же добился успеха. После передачи слева от Гуцуляка он в верховой борьбе выиграл позицию у Чеснакова и поразил правый угол ворот. Но и здесь Арановский решил проверить эпизод с помощью VAR. Оказалось, что все было сделано правильно.

А дальше пошло-поехало. «Днепр-1» просто смял оборону гостей и к 62-й минуте на табло уже горели цифры 5:0. Сперва на 54-й минуте Назаренко и Довбик наказали Ризныка за то, что тот решил заняться обводкой вблизи своих ворот. Первый мяч отобрал, а второй пробил уже в пустой угол. Через четыре минуты Кравченко нанес удар примерно с линии штрафной. Мяч летел мимо цели, но Пихаленок вовремя по хоккейному подставил ногу и круглый снаряд, изменив направление, влетел в сетку. А затем свой второй гол в этом матче забил Гуцуляк. Кстати, на этот раз голевой пас ему отдал Довбик.

Все уже было решено и команды просто доигрывали матч. Хозяева поля были очень близки к тому, чтобы увеличить свое преимущество, но моменты не реализовали. А на 84-й минуте защитники «Днепра-1», можно сказать, привезли сами себе гол. Они стали пасовать друг другу вблизи своих ворот, потеряли мяч и Кравчук, который вышел на замену, спокойно и технично пробил мимо Кожокару.

Кстати, уже в компенсированное арбитром время голкипер местного клуба в эффектном прыжке отбил мяч, летевший под перекладину после удара все того же Кравчука и, тем самым, выручил своих партнеров от второго пропущенного гола.    

В итоге футболисты Днепра выиграли с крупным счетом у «Ворсклы» и поднялись на третье место в турнирной таблице.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Днепр 1» – «Ворскла» – 5:1

Гуцуляк (1, 62), Довбик (52, 54), Пихаленок (58) – Кравчук (84)

На 50-й минуте Довбик не реализовал пенальти (вратарь)

Нельсон (76) – Рангел (45+1), Якубу (64), Пешич (74)

«Днепр 1»: Кожокару, Кравченко, Нельсон, Сваток, Дубинчак, Игнатенко, Пихаленок, Гуцуляк (Билл, 75), Джурасек (Ди Франко, 65), Назаренко (Лучкевич, 65), Довбик (Русин, 75).

«Ворскла»: Ризнык, Яворский (Челядин, 46), Чеснаков, Тамм, Пуцлин, Пердута (Павлюк, 70), Якубу, О.Тилль (Кравчук, 67), Пешич, Кане (Хрипчук, 78), Рангел (Амилькар, 70).

Арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Стадион «Днепр-Арена» (Днепр)

ДНЕПР-1 - ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
84' ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кравчук (Ворскла).
62' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Днепр-1).
58' ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
54' ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
52' ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
1' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Днепр-1).

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Aleks04
    online
    Aleks04, 27.11.2021 21:21
    +11
    Этот Днепр-1 сегодня чем-то напомнил тот самый Днепр. Феноменальная игра. Довбик, Гуцуляк и Пиха MVP. С победой
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    IgorDK
    online
    IgorDK, 27.11.2021 21:24
    +8
    Днепр1 с победой, мои аплодисменты 👏, отличный матч
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    Aleks04
    online
    Aleks04, 27.11.2021 21:36
    +7
    Хуакин Гусман Лоэра, 27.11.2021 21:31
    Так и с ДК нужно играть ,а то привыкли сливать как и Черноморец
    Так нужно играть со всеми, и с кротами (возобновить известную традицию), и с ДК. Без исключения
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    BekXan
    BekXan, 27.11.2021 21:26
    +7
    Молодца Днепр -1 красиво .
    Ворскла трусость и слабость характера наказуема.
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    Serg13
    Serg13, 27.11.2021 21:23
    +7
    Aleks04, 27.11.2021 21:21
    Этот Днепр-1 сегодня чем-то напомнил тот самый Днепр. Феноменальная игра. Довбик, Гуцуляк и Пиха MVP. С победой
    Вітаю з перемогою!
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    SeM077
    SeM077, 27.11.2021 21:22
    +6
    Ех налаштовувався, на матчу туру і на гарне видовище, а вийшло просто порно. Ворскла ніяка, не вийшла з роздягальні і вся вина на Максимові. А Дніпро молодці до останнього йшли в атаку. Якраз в таких матчах і показується клас, а не з якимось Маріуполями
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 27.11.2021 21:34
    +4
    Ворскла конечно сегодня полный провал!
    А Довбик красава конечно, но нужно повышать эффективность.
    По прежнему ему нужно много моментов, что бы забивать.
    Ещё очень понравились Пихалёнок конечно же и Билл здорово вошёл в игру!
    А вот Когут и Русин в игру совершенно не вошли.
    Особенно Русин разочаровывает, пример того, как наши молодые и перспективные просто растворяются на глазах...
    Днепруху с уверенной победой!
    Ссылка
    - * -
    - * -, 27.11.2021 21:26
    +4
    Следующий - Черноморец.
    Ссылка
    Psergeyv4
    online
    Psergeyv4, 27.11.2021 21:26 (изменен)
    +4
    Русин мало того что Никакой, так еще и гол привез. До Довбика, боюсь, ему никогда не дорасти. А Довбик - эх, заберут скоро у нас хлопца...
    Ссылка
    korrektno
    online
    korrektno, 27.11.2021 21:44
    +2
    З яскравою і заслуженою перемогою, Д-1! Сьогодні дуже сподобались. Та розслаблятись не можна. Натхнення!
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 27.11.2021 21:34
    +2
    Михаил Грозный, 27.11.2021 21:32
    Каким боком ? Это разве одна фирма?
    Комментатора слышал на УНИАН. Так он назвал ФКА и Ворсклу Робин Гудами, которые грабят богатых. А Днепр-1 не такой. Он как раз топам слил, как и Заре, зато навёрстывает на аутистах и себе равным.)
    Все три предложения какой то полный бред.
    Днепр и, Динамо, Карпаты всегда друзьями были, еще со времен ого го каких
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 27.11.2021 21:31
    +2
    kortizol1331, 27.11.2021 21:29
    не надо примазываться к чужой победе, одна речка не делает динамо и днепр клубами друзьями.
    Обожаю, когда у кротов подгорает!
    Это просто песня!
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 27.11.2021 21:26 (изменен)
    +2
    Serg13, 27.11.2021 21:23
    Вітаю з перемогою!
    Навзаєм, з перемогою друже!
    ТДТП
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 27.11.2021 21:46
    +1
    avk2307, 27.11.2021 21:43
    Ну какой же вы тупой
    Забиваешь в гугл - история дружбы болельщиков Динамо Киев и Днепр и читаешь.
    Я тебе ссылку сейчас всвязи с новыми правилами не кину.
    Я ему скинул одну статью, надеюсь он прочитает, хоть что то полезное
    Ох и молодёжь пошла у нас Ну ни черта не хотят развиваться
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 27.11.2021 21:44
    +1
    avk2307, 27.11.2021 21:39
    100%.
    Но кстати и с Динамо и с Шахтером перегорели в первом круге.
    Есть такое, хотя на это повлияло несколько факторов: кондиции футболистов, боязнь грандов и выезд. Перенести бы днепровский дух футболистам Днепра-1... Как громили-то Шахтёр все помнят
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 27.11.2021 21:44
    +1
    - * -, 27.11.2021 21:28
    Там другое. После взятого пенальти решили что худшее позади.
    До пенальти был первый тайм где могли получить 4 ))
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 27.11.2021 21:44
    +1
    kortizol1331, 27.11.2021 21:39
    как удобно не отвечать на неудобные вопросы
    На хотя бы эту статью прочти, что бы впредь не задавать такие вопросы.
    https://kiev.vgorode.ua/news/sport/50209
    А вообще инфы в гугле сколько угодно.
    Было бы желание у тебя, узнавать что то новое и развиваться.
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 27.11.2021 21:39
    +1
    kortizol1331, 27.11.2021 21:37
    ну наверное меньше чем тебе, динозавр фу таким быть токсичным, в твоём то пожилом возрасте
    Ты бы лучше знаний футбольных набирался мальчёнка.
    А не языком на форумах трепался.
    Токсичный я для тебе потому, что знаю больше тебя о футболе?
    Ну ок, пусть будет так.
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 27.11.2021 21:36
    +1
    kortizol1331, 27.11.2021 21:34
    ну давай вкратце, историк, расскажи почему динамо и днепр друзья
    не вижу смысла. БолельщикиДинамо и Днепра знают, а кто не знает,пусть учится и узнает.
    Слава богу источников сейчас хватает
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 27.11.2021 21:30
    +1
    kortizol1331, 27.11.2021 21:29
    не надо примазываться к чужой победе, одна речка не делает динамо и днепр клубами друзьями.
    Это точно не тебе решать.
    Учи историю...
    Ссылка
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