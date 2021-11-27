27 ноября в 19:30 прошел матч 16-го тура УПЛ, в котором «Днепр-1» разгромил «Ворсклу» (5:1).
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
В матче был забит самый быстрый гол в сезоне. Хозяева поля отличились уже на 9-й секунде (!) матча. Мяч забил Алексей Гуцуляк.
Днепр-1 – Ворскла – 5:1. Самый быстрый гол, дубль Довбика. Видео голов
ГОЛ! 1:0. Алексей Гуцуляк, 1 мин.
ГОЛ! 2:0. Артем Довбик, 52 мин, 3:0. Артем Довбик, 54 мин.
ГОЛ! 4:0. Александр Пихаленок, 58 мин.
ГОЛ! 5:0. Алексей Гуцуляк, 62 мин.
ГОЛ! 5:1. Даниил Кравчук, 84 мин.
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кравчук (Ворскла).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Днепр-1).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
|1'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Днепр-1).
Источник — Sport.ua
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