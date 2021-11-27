16-й тур
Днепр-1
5 : 1
Ворскла
27.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Ворскла – 5:1. Самый быстрый гол, дубль Довбика. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ

  • 27.11.2021 21:35
  • 734 просмотра
  • 1 комментарий
Днепр-1 – Ворскла – 5:1. Самый быстрый гол, дубль Довбика. Видео голов
© Профутбол

27 ноября в 19:30 прошел матч 16-го тура УПЛ, в котором «Днепр-1» разгромил «Ворсклу» (5:1).

В матче был забит самый быстрый гол в сезоне. Хозяева поля отличились уже на 9-й секунде (!) матча. Мяч забил Алексей Гуцуляк.

Днепр-1 – Ворскла – 5:1. Самый быстрый гол, дубль Довбика. Видео голов

ГОЛ! 1:0. Алексей Гуцуляк, 1 мин.

ГОЛ! 2:0. Артем Довбик, 52 мин, 3:0. Артем Довбик, 54 мин.

ГОЛ! 4:0. Александр Пихаленок, 58 мин.

ГОЛ! 5:0. Алексей Гуцуляк, 62 мин.

ГОЛ! 5:1. Даниил Кравчук, 84 мин.

События матча
84' ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кравчук (Ворскла).
62' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Днепр-1).
58' ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
54' ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
52' ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
1' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Днепр-1).

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
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    pl2012ua
    online
    pl2012ua, 27.11.2021 21:48
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