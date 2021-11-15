Сербия вырвала у Португалии путевку на ЧМ, Украина обыграла Финляндию

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 14 ноября.

1. Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022. Кто вышел в финальный раунд? 14 ноября в трех группах завершился отборочный турнир чемпионата мира 2022.

2. Роналду в шоке! Сербия вырвала победу у Португалии и вышла на ЧМ-2022. Португальская сборная сыграет в плей-офф раунде квалификации ЧМ.

3. Сенсации не произошло. Испания минимально победила Швецию и едет в Катар. Альваро Мората забил единственный гол в матче.

4. Хэмилтон в невероятной борьбе с Ферстаппеном выиграл гонку в Бразилии. Хэмилтон и Ферстаппен выдали просто эпичную борьбу!

5. Удержали победу. Сборная Украины с нервной концовкой обыграла Финляндию. Женская сборная Украины одержала вторую победу в отборочном турнире Евробаскета-2023.

6. Россия не выстояла в Хорватии и не сумела напрямую пробиться на ЧМ-2022. Словения и Словакия одержали победы над аутсайдерами.

7. Галичанка обыграла Ювенту в первом матче 1/16 Европейского кубка. Перед ответной встречей украинская команда имеет преимущество в 5 мячей.

8. У Лунина есть три варианта для продолжения карьеры на случай ухода из Реала. Украинца категорически не устраивает отсутствие игровой практики в Мадриде.

9. Вячеслав Шевчук нашел себе новую работу в клубе УПЛ. «Верес» собирается назначить Шевчука на должность в сфере развития клуба.

10. Весомая потеря Боснии. Джеко точно не сыграет против Украины. Эдин вынужден досрочно вернуться в Италию.