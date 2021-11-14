Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022. Кто вышел в финальный раунд?

14 ноября в трех группах завершился отборочный турнир чемпионата мира 2022

  • 14.11.2021 23:59
  • 2493 просмотра
  • 7 комментариев
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022. Кто вышел в финальный раунд?
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

14 ноября в трех группах завершился отборочный турнир чемпионата мира 2022

Уже 7 европейских сборных официально забронировали себе путевки на мундиаль:

  • Сербия (группа A)
  • Испания (группа B)
  • Франция (группа D)
  • Бельгия (группа E)
  • Дания (группа F)
  • Хорватия (группа H)
  • Германия (группа J)

Также известны 8 сборных из 12, которые сыграют в раунде плей-офф:

  • Португалия (группа A) – сеяная в полуфинале
  • Швеция (группа B)
  • Уэльс (группа E / Лига наций)
  • Чехия (группа E / Лига наций)
  • Шотландия (группа F)
  • Австрия (Лига наций) – несеяная в полуфинале
  • Россия (группа H) – сеяная в полуфинале
  • Северная Македония (группа J) – несеяная в полуфинале

Сборная Украины, если выиграет у Боснии и сумеет пробиться в плей-офф квалификации, будет в числе несеяных в полуфинале. Вероятным соперником уже является Португалия. Против России украинская команда не сыграет, поскольку УЕФА разводит эти сборных по разным парам.

Напрямую в финальный раунд выходят команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций (учитываются только победители дивизионов) будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль от Европы.

Финальная часть чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Квалификация ЧМ-2022

10-й тур, 14 ноября

  • 16:00. Мальта – Словакия – 0:6
  • 16:00. Словения – Кипр – 2:1
  • 16:00. Хорватия – Россия – 1:0
  • 19:00. Армения – Германия – 1:4
  • 19:00. Лихтенштейн – Румыния – 0:2
  • 19:00. Северная Македония – Исландия – 3:1
  • 21:45. Греция – Косово – 1:1
  • 21:45. Испания – Швеция – 1:0
  • 21:45. Люксембург – Ирландия – 0:3
  • 21:45. Португалия – Сербия – 1:2

Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    xxxxxxxxxxxxххх
    xxxxxxxxxxxxххх, 15.11.2021 00:21
    +1
    igogo, 15.11.2021 00:03
    А у нас всё в тумане.
    Как раз наоборот, ещё после первых игр отбора, ещё с Шевченко тренером, было ясно, что если и будем вторыми в группе, то плей-офф не пройдем точно
    Ссылка
    andre_lui
    andre_lui, 15.11.2021 00:32
    0
    Если пройдем, то на Швейцарию
    Ссылка
    andre_lui
    andre_lui, 15.11.2021 00:32
    0
    Если пройдем, то на Швейцарию
    Ссылка
    igogo
    online
    igogo, 15.11.2021 00:03
    0
    А у нас всё в тумане.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 15.11.2021 00:25 (изменен)
    -1
    На данный момент
    Сеяными будут:
    Точно Португалия 17 (+11 разница)
    Точно Россия 16 (+8).
    Скорее Швейцария от 15 (+9) до 18.
    Может Швеция 15 (+6)
    /
    Непонятно сеяны или нет :
    Польша 14/17.
    Шотландия 14/17.
    Нидерланды 14 (+23) или Турция 12/15 или Норвегия 12/15
    Уэльс ( если 3-е , то через ЛН - несеяны)14/17 .
    Или Чехия 11/14(скорее несеяны)
    /
    Несеяны точно:
    Украина 9/12 или Финляндия 11/12/14 (+2)
    Северная Македония 12.
    ***
    Я бы предпочел полуфинал в кантоне Люцерн.
    Все таки провести.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 14.11.2021 23:59
    -1
    На Россию понятно не попадаем(если выйдем), а им и с финнами влом играть
    На кого Нам попадать , На Швецию или Португалию.?
    Я бы предпочел шведов .
    Португалы как кобра , которой в ее норе на хвост наступили.
    Ужалит смертельно первого встречного
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 14.11.2021 23:59
    -2
    Украина , если что будет играть полуфинал в гостях.
    А Россия (хорошие шансы быть в 6ке Сеянных) может избежать Португалии и других Топ до Финала
    Ссылка
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