Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022. Кто вышел в финальный раунд?

14 ноября в трех группах завершился отборочный турнир чемпионата мира 2022

Уже 7 европейских сборных официально забронировали себе путевки на мундиаль:

Сербия (группа A)

(группа A) Испания (группа B)

(группа B) Франция (группа D)

(группа D) Бельгия (группа E)

(группа E) Дания (группа F)

(группа F) Хорватия (группа H)

(группа H) Германия (группа J)

Также известны 8 сборных из 12, которые сыграют в раунде плей-офф:

Португалия (группа A) – сеяная в полуфинале

(группа A) – в полуфинале Швеция (группа B)

(группа B) Уэльс (группа E / Лига наций)

(группа E / Лига наций) Чехия (группа E / Лига наций)

(группа E / Лига наций) Шотландия (группа F)

(группа F) Австрия (Лига наций) – несеяная в полуфинале

(Лига наций) – несеяная в полуфинале Россия (группа H) – сеяная в полуфинале

(группа H) – в полуфинале Северная Македония (группа J) – несеяная в полуфинале

Сборная Украины, если выиграет у Боснии и сумеет пробиться в плей-офф квалификации, будет в числе несеяных в полуфинале. Вероятным соперником уже является Португалия. Против России украинская команда не сыграет, поскольку УЕФА разводит эти сборных по разным парам.

Напрямую в финальный раунд выходят команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций (учитываются только победители дивизионов) будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль от Европы.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Финальная часть чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Квалификация ЧМ-2022

10-й тур, 14 ноября

16:00. Мальта – Словакия – 0:6

– 0:6 16:00. Словения – Кипр – 2:1

– Кипр – 2:1 16:00. Хорватия – Россия – 1:0

– Россия – 1:0 19:00. Армения – Германия – 1:4

– 1:4 19:00. Лихтенштейн – Румыния – 0:2

– 0:2 19:00. Северная Македония – Исландия – 3:1

– Исландия – 3:1 21:45. Греция – Косово – 1:1

21:45. Испания – Швеция – 1:0

– Швеция – 1:0 21:45. Люксембург – Ирландия – 0:3

– 0:3 21:45. Португалия – Сербия – 1:2

Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022