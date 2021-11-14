Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022. Кто вышел в финальный раунд?

14 ноября в трех группах завершился отборочный турнир чемпионата мира 2022
Уже 7 европейских сборных официально забронировали себе путевки на мундиаль:
- Сербия (группа A)
- Испания (группа B)
- Франция (группа D)
- Бельгия (группа E)
- Дания (группа F)
- Хорватия (группа H)
- Германия (группа J)
Также известны 8 сборных из 12, которые сыграют в раунде плей-офф:
- Португалия (группа A) – сеяная в полуфинале
- Швеция (группа B)
- Уэльс (группа E / Лига наций)
- Чехия (группа E / Лига наций)
- Шотландия (группа F)
- Австрия (Лига наций) – несеяная в полуфинале
- Россия (группа H) – сеяная в полуфинале
- Северная Македония (группа J) – несеяная в полуфинале
Сборная Украины, если выиграет у Боснии и сумеет пробиться в плей-офф квалификации, будет в числе несеяных в полуфинале. Вероятным соперником уже является Португалия. Против России украинская команда не сыграет, поскольку УЕФА разводит эти сборных по разным парам.
Напрямую в финальный раунд выходят команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций (учитываются только победители дивизионов) будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль от Европы.
- Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Финальная часть чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Квалификация ЧМ-2022
10-й тур, 14 ноября
- 16:00. Мальта – Словакия – 0:6
- 16:00. Словения – Кипр – 2:1
- 16:00. Хорватия – Россия – 1:0
- 19:00. Армения – Германия – 1:4
- 19:00. Лихтенштейн – Румыния – 0:2
- 19:00. Северная Македония – Исландия – 3:1
- 21:45. Греция – Косово – 1:1
- 21:45. Испания – Швеция – 1:0
- 21:45. Люксембург – Ирландия – 0:3
- 21:45. Португалия – Сербия – 1:2
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сеяными будут:
Точно Португалия 17 (+11 разница)
Точно Россия 16 (+8).
Скорее Швейцария от 15 (+9) до 18.
Может Швеция 15 (+6)
/
Непонятно сеяны или нет :
Польша 14/17.
Шотландия 14/17.
Нидерланды 14 (+23) или Турция 12/15 или Норвегия 12/15
Уэльс ( если 3-е , то через ЛН - несеяны)14/17 .
Или Чехия 11/14(скорее несеяны)
/
Несеяны точно:
Украина 9/12 или Финляндия 11/12/14 (+2)
Северная Македония 12.
***
Я бы предпочел полуфинал в кантоне Люцерн.
Все таки провести.
На кого Нам попадать , На Швецию или Португалию.?
Я бы предпочел шведов .
Португалы как кобра , которой в ее норе на хвост наступили.
Ужалит смертельно первого встречного
А Россия (хорошие шансы быть в 6ке Сеянных) может избежать Португалии и других Топ до Финала
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.