Испания
1 : 0
Швеция
14.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Сенсации не произошло. Испания минимально победила Швецию и едет в Катар

Альваро Мората забил единственный гол в матче

  • 14.11.2021 23:38
  • 807 просмотров
  • 3 комментария
Сенсации не произошло. Испания минимально победила Швецию и едет в Катар
© Getty Images/Global Images Ukraine

Чтобы занять первое место, сборной Испании достаточно было не проиграть в этом матче, поскольку перед ним в активе подопечных Энрике было на один турнирный балл больше.

Сборная Швеции вышла на игру с явным намерением выиграть ее. Нестареющий Златан остался в запасе, чтобы усилить игру во втором тайме. Шведы выглядели гораздо интереснее, неплохие моменты были у Форсберга. Испанцы даже в определенный период матча играли просто на отбой.

Однако забить гостям не удалось, причем во втором тайме их тренер совершил довольно странную замену, сняв с игры Форсберга. Вся активность исчезла, а испанцы добились своего – на 86 минуте Ольмо пробил издалека, Ульсен отбил перед собой, а Мората очень красиво добил мяч в сетку.

1:0 – «красная фурия» оформила выход на чемпионат мира, а «желто-синие» попытаются это сделать в матчах плей-офф. Может, встретятся с нашими? Было бы интересно.

Getty Images/Global Images Ukraine

Отбор на ЧМ-2022. 8 тур. Группа В.

Испания - Швеция - 1:0.

 Мората, 86.

 Мендес, 90 - Крафт, 77.

Испания: Симон - Аспиликуэта, Ляпорт, П. Торрес, Альба - Гави (Мендес, 89), Бускетс, Солер (Мерино, 73) - Сарабия (Мората, 59), де Томас (Родриго, 60), Ольмо (Родри, 89).

Швеция: Ульсен - Крафт (М. Ульссон, 85), Линделеф, Нильссон, Аугустинссон - Кулусевски (Квайсон, 63), Экдаль, К. Ульссон, Форсберг (Сванберг, 63) - Исак (Ибрагимович, 73), Классон.

Арбитр: Феликс Брых (Германия).

Стадион: «Ла-Картуха» (Севилья, Испания).

ИСПАНИЯ - ШВЕЦИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Сергей Рипьюк, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    если будем так играть
    если будем так играть, 14.11.2021 23:41
    +1
    Сенсация в Португалии на 90 мин.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 15.11.2021 00:31
    0
    На данный момент
    Сеяными будут:
    Точно Португалия 17 (+11 разница)
    Точно Россия 16 (+8).
    Скорее Швейцария от 15 (+9) до 18.
    Может Швеция 15 (+6)
    /
    Непонятно сеяны или нет :
    Польша 14/17.
    Шотландия 14/17.
    Нидерланды 14 (+23) или Турция 12/15 или Норвегия 12/15
    Уэльс ( если 3-е , то через ЛН - несеяны)14/17 .
    Или Чехия 11/14(скорее несеяны)
    /
    Несеяны точно:
    Украина 9/12 или Финляндия 11/12/14 (+2)
    Северная Македония 12.
    ***
    Я бы предпочел полуфинал в кантоне Люцерн.
    Все таки провести.
    Ссылка
    VadyaMetal
    VadyaMetal, 14.11.2021 23:44
    0
    Будет знатный "замес", если наши таки займут 2-е место и в жеребьевке попадется Швеция...
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