Сенсации не произошло. Испания минимально победила Швецию и едет в Катар

Чтобы занять первое место, сборной Испании достаточно было не проиграть в этом матче, поскольку перед ним в активе подопечных Энрике было на один турнирный балл больше.

Сборная Швеции вышла на игру с явным намерением выиграть ее. Нестареющий Златан остался в запасе, чтобы усилить игру во втором тайме. Шведы выглядели гораздо интереснее, неплохие моменты были у Форсберга. Испанцы даже в определенный период матча играли просто на отбой.

Однако забить гостям не удалось, причем во втором тайме их тренер совершил довольно странную замену, сняв с игры Форсберга. Вся активность исчезла, а испанцы добились своего – на 86 минуте Ольмо пробил издалека, Ульсен отбил перед собой, а Мората очень красиво добил мяч в сетку.

1:0 – «красная фурия» оформила выход на чемпионат мира, а «желто-синие» попытаются это сделать в матчах плей-офф. Может, встретятся с нашими? Было бы интересно.

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Отбор на ЧМ-2022. 8 тур. Группа В.

Испания - Швеция - 1:0.

Мората, 86.

Мендес, 90 - Крафт, 77.

Испания: Симон - Аспиликуэта, Ляпорт, П. Торрес, Альба - Гави (Мендес, 89), Бускетс, Солер (Мерино, 73) - Сарабия (Мората, 59), де Томас (Родриго, 60), Ольмо (Родри, 89).

Швеция: Ульсен - Крафт (М. Ульссон, 85), Линделеф, Нильссон, Аугустинссон - Кулусевски (Квайсон, 63), Экдаль, К. Ульссон, Форсберг (Сванберг, 63) - Исак (Ибрагимович, 73), Классон.

Арбитр: Феликс Брых (Германия).

Стадион: «Ла-Картуха» (Севилья, Испания).

ИСПАНИЯ - ШВЕЦИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА