Сенсации не произошло. Испания минимально победила Швецию и едет в Катар

Чтобы занять первое место, сборной Испании достаточно было не проиграть в этом матче, поскольку перед ним в активе подопечных Энрике было на один турнирный балл больше.
Сборная Швеции вышла на игру с явным намерением выиграть ее. Нестареющий Златан остался в запасе, чтобы усилить игру во втором тайме. Шведы выглядели гораздо интереснее, неплохие моменты были у Форсберга. Испанцы даже в определенный период матча играли просто на отбой.
Однако забить гостям не удалось, причем во втором тайме их тренер совершил довольно странную замену, сняв с игры Форсберга. Вся активность исчезла, а испанцы добились своего – на 86 минуте Ольмо пробил издалека, Ульсен отбил перед собой, а Мората очень красиво добил мяч в сетку.
1:0 – «красная фурия» оформила выход на чемпионат мира, а «желто-синие» попытаются это сделать в матчах плей-офф. Может, встретятся с нашими? Было бы интересно.
Отбор на ЧМ-2022. 8 тур. Группа В.
Испания - Швеция - 1:0.
Мората, 86.
Мендес, 90 - Крафт, 77.
Испания: Симон - Аспиликуэта, Ляпорт, П. Торрес, Альба - Гави (Мендес, 89), Бускетс, Солер (Мерино, 73) - Сарабия (Мората, 59), де Томас (Родриго, 60), Ольмо (Родри, 89).
Швеция: Ульсен - Крафт (М. Ульссон, 85), Линделеф, Нильссон, Аугустинссон - Кулусевски (Квайсон, 63), Экдаль, К. Ульссон, Форсберг (Сванберг, 63) - Исак (Ибрагимович, 73), Классон.
Арбитр: Феликс Брых (Германия).
Стадион: «Ла-Картуха» (Севилья, Испания).
Сергей Рипьюк, Sport.ua
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Сеяными будут:
Точно Португалия 17 (+11 разница)
Точно Россия 16 (+8).
Скорее Швейцария от 15 (+9) до 18.
Может Швеция 15 (+6)
/
Непонятно сеяны или нет :
Польша 14/17.
Шотландия 14/17.
Нидерланды 14 (+23) или Турция 12/15 или Норвегия 12/15
Уэльс ( если 3-е , то через ЛН - несеяны)14/17 .
Или Чехия 11/14(скорее несеяны)
/
Несеяны точно:
Украина 9/12 или Финляндия 11/12/14 (+2)
Северная Македония 12.
***
Я бы предпочел полуфинал в кантоне Люцерн.
Все таки провести.
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