В воскресенье, 14 ноября, в Севилье на стадионе «Эстадио де-ла-Картуха» состоится матч квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года, в котором команда Испании сыграет со сборной Швеции. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по Киеву.

Испания

Команда Луиса Энрике является лидером турнирной таблицы группы В. В семи сыгранных матчах она набрала 16 очков, добившись пяти побед и по одному разу сыграв вничью и проиграв.

Единственное фиаско испанцев датировано 2 сентября, когда они на выезде проиграли шведам – 1:2. После той неудачи «фурия роха» идет на серии из трех побед кряду. Она поочередно обыграла дома Грузию (4:0), на выезде Косово (2:0) и также в гостях Грецию (0:1).

Не лишним будет вспомнить, что в октябре сборная Испании выступила в Финале четырех розыгрыша Лиги наций УЕФА. В полуфинале она выиграла у команды Италии (2:1), после чего в главном финале турнира уступила команде Франции со счетом 1:2 после нулей по прошествии первой половины основного времени.

Швеция

Подопечные Янне Андерссона занимают второе место в таблице группы В евроквалификации будущего мундиаля в Катаре. В семи матчах они, одержав пять побед и дважды проиграв, набрали 15 очков. От лидирующей команды Испании скандинавы отстают на один пункт. Но что любопытно, оба поражения в турнире случились с ними в матчах не с лидером.

Испанцев они, напомним, 2 сентября, дома переиграли – 2:1. А вот затем проиграли в гостях Греции - 1:2. Далее последовали победы над Косово (3:0 дома) и Грецией (2:1 также на своем поле). Однако 11 ноября шведы оступились в Тбилиси в игре с грузинами – 0:2.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что сборная Испании в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.42 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Испания: Симон – Аспиликуэта, Лапорт, Пау Торрес, Альба, Гави, Бускетс, Коке, Сарабия, Ольмо, Мората.

Швеция: Ольсен – Крафт, Линделеф, Нильссон, М. Ольссон, Кулусевски, Экдаль, К. Ольссон, Форсберг, Исак, Ибрагимович.

14 ноября, воскресенье