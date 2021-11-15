14 ноября состоялся матч 10-го тура квалификации ЧМ-2022 по футболу.
Испания – Швеция – 1:0. Видео гола Мораты и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Альваро Мората, 86 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Испания).
Источник — Sport.ua
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