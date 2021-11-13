В воскресенье, 14 ноября, состоится поединок отбора на чемпионат мира 2022 года, в котором будут играть национальные сборные Испании и Швеции. Игра пройдет в Севилье (Испания) на поле стадиона «Ла-Картуха», начало – в 21:45 по киевскому времени.

Обе команды уже оставили далеко позади своих соперников в группе (досрочно борьбу за выход на ЧМ прекратили Греция, Грузия и Косово) и в очном противостоянии выяснят, кто квалифицируется напрямую в Катар, а кто будет вынужден играть в стыковых матчах. «Фурия роха» имеет лучшую диспозицию, поскольку опережает шведов на одно очко. Поэтому испанцев устроит и ничья, тогда как «желто-синие» будут играть исключительно на победу. Ситуация могла быть кардинально противоположной, если бы в предыдущем туре шведы не умудрились проиграть Грузии (0:2). Также стоит отметить, что в первом матче между командами сборная Швеции одержала волевую победу со счетом 2:1 – на гол Солера ответили Исак и Классон.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Швеция.