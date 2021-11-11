11 ноября в матче квалификации ЧМ-2022 Грузия дома обыграла Швецию (2:0).
Грузия – Швеция – 2:0. Как Хвича затмил Златана. Видео голов и обзор матча
Голы: Кварацхелия, 61, 77.
События матча
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Грузия).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Грузия).
Источник — Sport.ua
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