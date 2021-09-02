Смена лидера группы. Швеция неожиданно обыграла Испанию

Достаточно интересно было наблюдать за реакцией представителей сборных Швеции и Испании на результаты очередной жеребьевки международного турнира, на которой по забавному стечению обстоятельств им вновь было необходимо определять сильнейшего в очных противостояниях. «Красная фурия» по совокупности результатов в квалификации к чемпионату Европы-2020 оставила перевес за собой за счет домашнего поединка, однако непосредственно на международном форуме обыграть соперников так и не смогла (0:0), а уже сейчас ей необходимо было встретиться с коллективом Янне Андерссона в рамках квалификации на чемпионат мира-2022. Причем сделать это вновь на чужой арене.



В отличии от игры почти двухгодичной давности (1:1), оборона «сине-желтых» пала достаточно быстро – на пятой минуте гости закрутили роскошную комбинацию перед чужими владениями, в завершении которой навес с левого фланга от Альбы у дальней штанги слету замкнул Солер. Однако, радость испанцев была не долгой, так как все тот же Карлос, дебютировавший в составе национальной команды в этот вечер, уже через минуту допустил ошибку перед своей штрафной при передаче назад на Бускетса, чем с легкостью воспользовался Исак.



После столь резвого начала, местная публика призывала команды не останавливаться в своих атаках, однако наставники дали указания своим подопечным сбавить обороты, перейдя на позиционные наступления с минимальным обострением, в результате чего мы увидели достаточно много брака и практически полное отсутствие предложений в атаке. Хоть что-то похожее на опасный выпад мы увидели лишь к 20-й минуте, когда Форсберг во время дриблинга на левом фланге штрафной на контратаке ушел к лицевой в заведомо неудачную зону для завершения эпизода.



Исключая момент со спорным падением Феррана Торреса внутри левого фланга штрафной в середине первого тайма, в котором арбитры, как кажется, не сумели правильно разобраться даже с использованием системы VAR, смотреть до перерыва с должным интересом можно было только на удар Кулусевски с правого фланга штрафной, который был отражен голкипером сборной Испании ногами.



Нам так и не удалось понять, за счет чего именно Луис Энрике намеревался удерживать результат данного поединка, так как его команда совершенно не стеснялась играть вторым номером, за что была строго наказана оппонентами уже после перерыва. Прострел Кулусевски с левого фланга на 56-й минуте у Классона было время не только обработать, но еще и подумать над выбором угла ворот для нанесения завершающего удара.



Гости слегка улучшили свою игру в атаке лишь после выхода на поле моторного Адама Траоре под конец матча, но с ударом форварда в схожем на Кулусевски образца первого тайма стиле справился аналогичным образом справился голкипер, а дальнейшие многочисленные попытки Испании загрузить мяч в чужую штрафную навесами с флангов к реальному обострению ситуации так и не привели.



В следующем для себя поединке отбора на чемпионат мира-2022 сборная Швеции сыграет гостевой матч против Греции, а национальная команда Испании дома будет принимать Грузию.

Чемпионат мира. Квалификация. Групповой этап. Группа B. 4-й тур.

Швеция – Испания - 2:1



Исак, 6, Классон, 56 – Солер, 5

Кулусевски, 34, Крафт, 54 – Альба, 35

Швеция: Ольсен – Аугустинссон, Линделеф, Хеландер, Крафт – Форсберг (Сванберг, 90+4), Экдаль (Каюсте, 69), К. Ольссон, Классон – Исак (Кисе Телин, 84), Кулусевски (Квайсон, 84).

Испания: Симон – Альба, Гарсия, Ляпорт, Аспиликуэта – Солер (Мендес, 84), Бускетс (Родри, 90+4), Коке (Льоренте, 75) – Морено (Траоре, 64), Мората (Сарабия, 75), Торрес.

Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия).

Стадион: «Френдс Арена» (Стокгольм, Швеция).



Удары (в створ): 6 (4) – 10 (3)

Угловые: 7 – 9

Оффсайды: 3 – 1.

ШВЕЦИЯ-ИСПАНИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C