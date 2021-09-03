2 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Швеции победила Испанию (2:1).
Швеция – Испания – 2:1. Шведы захватили лидерство. Видео голов и обзор игры
События матча
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Клаэссон (Швеция).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Швеция).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлос Солер (Испания).
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Источник — Sport.ua
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