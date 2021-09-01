Швеция
0 : 0
Испания
02.09.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Швеция – Испания. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира

  • 01.09.2021 20:18
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Швеция – Испания. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 2-го сентября, состоится поединок 4-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира в рамках группы B, в котором сразятся Швеция и Испания. Матч пройдет в Стокгольме (Швеция), на поле стадиона «Френдс Арена», начало в 21:45.

Сборные со Скандинавского и Пиренейского полуостровов только лишь недавно определяли сильнейшего между собой, когда сражались на групповом этапе чемпионата Европы-2020. Тот матч (0:0) был примером исключительно оборонительной модели сборной Швеции, которая затем еще вылетела от Украины на стадии 1/8 финала. Однако, «Красная Фурия» потратила на предыдущий матч достаточно сил, а по сути небольшой перерыв между играми никоим образом не уберегает ее от повторения подобного сценария. Вот только сейчас речь будет идти не о стартовом матче турнира для каждой из сторон, а о вполне реальной борьбе за выход на чемпионат мира.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Швеция – Испания.

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Александр Снитко, Sport.ua

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