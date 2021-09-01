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02.09.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Швеция – Испания. Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2022

Поединок фаворитов группы В

  • 01.09.2021 16:34
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Швеция – Испания. Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отборочный турнир на чемпионат мира-2022 в группе В возобновится матчем двух фаворитов – в Сольне сборная Швеции примет Испанию. Прямую путевку в Катар, напомним, дает только первое место в группе, поэтому цена матча очень высока.

Швеция

Сборная Швеции для украинских любителей футбола в представлении не нуждается. Свой предыдущий официальный матч подопечные Янне Андерссона провели именно против сборной Украины. Было это 29 июня в 1/8 финала Евро-2020. Тогда, как мы помним, Украина в большинстве в овертайме вырвала победу 2:1 благодаря голу Артема Довбика на последних секундах.

Тем не менее, в целом сборная Швеции на Евро-2020 оставила очень сильное впечатление, заняв первое место в группе с 7 очками. Поединок шведов с Испанией – это встреча старых знакомых: на том же Евро-2020 они также попали в одну группу. Их поединок в первом туре проходил со значительным территориальным преимуществом «Фурии рохи», но завершился нулевой ничьей.

В отборе на ЧМ-2022 Швеция стартовала удачно. С суммарным счетом 4:0 были обыграны два аутсайдера группы – команды Косово и Грузии. Команда Андерссона сохраняет очень неплохие шансы побороться с Испанией за первое место в группе, поэтому их очный поединок будет очень важен.

Испания

Сборная Испании с Украиной на Евро-2020 не играла, но можно не сомневаться в том, что украинские болельщики эту, обновленную версию «Фурии рохи» во время континентального первенства изучили очень хорошо. Испанцы на Евро-2020 долго запрягали, но на стадии плей-офф набрали очень мощный ход. Остановить их смогли только будущие чемпионы, сборная Италии, в серии послематчевых пенальти. При чем по игре подопечные Луиса Энрике смотрелись не хуже «Скуадры Адзурры».

Что касается отбора на ЧМ-2022, то Испания на данный момент лидирует в своей группе. Но лишь по набранным очкам – у испанцев 7 баллов в трех матчах, а у шведов – 6 очков в 2 играх. Незапланированная потеря очков в домашнем матче с Грецией на данный момент создает команде Луиса Энрике необходимость побеждать Швецию в очном противостоянии, или, по крайней мере, брать 4 очка в двух матчах против скандинавов. Сделать это испанцам будет непросто – в этом мы уже смогли убедиться во время Евро-2020.

История противостояний

В последнее время матчи Испании и Швеции стали обыденностью. Отбор на ЧМ-2022, Евро-2020 – это еще не все: в квалификации к чемпионату Европы они также попали в одну отборочную группу! Та дуэль осталась за Испанией – победа 3:0 дома и ничья 1:1 на выезде.

Суммарно за свою историю сборные Швеции и Испании встречались 16 раз. 7 побед на счету «Фурии рохи», 3 раза побеждали скандинавы. Еще 6 матчей завершились вничью. Разница мячей также в пользу Испании – 25-16.

Прогноз на матч

На Евро-2020 сборная Испании не сумела обыграть Швецию у себя дома в Севилье. Поэтому завоевать три очка сейчас в гостьях также будет очень сложно – тем более, что фактор домашнего поля снова начинает играть весомую роль. Несмотря на то, что букмекеры считают испанцев ярко выраженными фаворитами предстоящего матча, наш прогноз – ничья, коэффициент 3,82.

2 сентября, четверг

Швеция – Испания
Сольна. Стадион «Френдс Арена». 21:45
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
Арбитр - Энтони Тейлор (Англия)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник — Sport.ua

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