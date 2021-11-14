Роналду в шоке! Сербия вырвала победу у Португалии и вышла на ЧМ-2022

14 ноября состоялись матчи 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022.
Сербия на последних минутах вырвала победу у Португалии (2:1) и вышла на ЧМ-2022. Решающий гол забил Александар Митрович на 90-й минуте матча.
Португальская сборная с капитаном Криштиану Роналду сыграет в плей-офф раунде квалификации.
Квалификация ЧМ-2022
9-й тур, 14 ноября
Португалия – Сербия – 1:2
Голы: Ренату Санчеш, 2 – Тадич, 33, Митрович, 90.
Португалия: Руй Патрисиу, Жозе Фонте, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Жоау Моутинью (Палинья, 64), Данилу Перрейра (Андре Силва, 90+2), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 65), Ренату Санчеш (Рубен Невеш, 84), Криштиану Роналду, Диогу Жота (Жоау Феликс, 84).
Сербия: Райкович, Велькович (Спаич, 65), Миленкович, Павлович, Тадич, Гудель (А.Митрович, 46), Живкович (Радоньич, 69), Костич (Йович, 90), Лукич, С.Милинкович-Савич, Влахович.
Предупреждения: Жоау Канселу, 8. Гудель, 13. Жоау Моутинью, 61. Павлович, 66. Ренату Санчеш, 68. Миленкович, 70. А.Митрович, 90+1.
Судья: Орсато (Италия).
14 ноября. Лиссабон. Стадион «Да Луш».
Люксембург – Ирландия – 0:3
Голы: Даффи, 67, Огбене, 75, Робинсон, 88
Греция – Косово – 1:1
Голы: Масурас, 44 – Рахмани, 76.
Турнирная таблица группы A
Победный гол Митровича, 90 мин.
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Тадич (Сербия).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Ренату Саншеш (Португалия).
Источник — Sport.ua
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Вот пример для подражания
На кого Нам попадать , Швецию или Португалию.?
Я бы предпочел шведов .
Португалы как кобра , которой в ее норе на хвост наступили.
Ужалит смертельно первого встречного
-
Португалія мала би спокійно вигравати в Сербії вдома.
Роналду, когда надо затащить сборную на ЧМ: стоит на штанге и орет на партнёров.
Вот пример для подражания
-
Португалія мала би спокійно вигравати в Сербії вдома.
-0 обыгрывали
Сеяными будут:
Точно Португалия 17 (+11 разница)
Точно Россия 16 (+8).
Скорее Швейцария от 15 (+9) до 18.
Может Швеция 15 (+6)
/
Непонятно сеяны или нет :
Польша 14/17.
Шотландия 14/17.
Нидерланды 14 (+23) или Турция 12/15 или Норвегия 12/15
Уэльс ( если 3-е , то через ЛН - несеяны)14/17 .
Или Чехия 11/14(скорее несеяны)
/
Несеяны точно:
Украина 9/12 или Финляндия 11/12/14 (+2)
Северная Македония 12.
***
Я бы предпочел полуфинал в кантоне Люцерн.
Все таки провести.
Роналду, когда надо затащить сборную на ЧМ: стоит на штанге и орет на партнёров.
Сеяными будут:
Точно Португалия 17 (+11 разница)
Точно Россия 16 (+8).
Скорее Швейцария от 15 (+9) до 18.
Может Швеция 15 (+6)
/
Непонятно сеяны или нет :
Польша 14/17.
Шотландия 14/17.
Нидерланды 14 (+23) или Турция 12/15 или Норвегия 12/15
Уэльс ( если 3-е , то через ЛН - несеяны)14/17 .
Или Чехия 11/14(скорее несеяны)
/
Несеяны точно:
Украина 9/12 или Финляндия 11/12/14 (+2)
Северная Македония 12.
***
Я бы предпочел полуфинал в кантоне Люцерн.
Все таки провести.
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