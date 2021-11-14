Португалия
1 : 2
Сербия
14.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Роналду в шоке! Сербия вырвала победу у Португалии и вышла на ЧМ-2022

Португальская сборная сыграет в плей-офф раунде квалификации ЧМ

  • 14.11.2021 23:37
  • 5459 просмотров
  • 39 комментариев
Роналду в шоке! Сербия вырвала победу у Португалии и вышла на ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

14 ноября состоялись матчи 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022.

Сербия на последних минутах вырвала победу у Португалии (2:1) и вышла на ЧМ-2022. Решающий гол забил Александар Митрович на 90-й минуте матча.

Португальская сборная с капитаном Криштиану Роналду сыграет в плей-офф раунде квалификации.

Квалификация ЧМ-2022

9-й тур, 14 ноября

Португалия – Сербия – 1:2

Голы: Ренату Санчеш, 2 – Тадич, 33, Митрович, 90.

Португалия: Руй Патрисиу, Жозе Фонте, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Жоау Моутинью (Палинья, 64), Данилу Перрейра (Андре Силва, 90+2), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 65), Ренату Санчеш (Рубен Невеш, 84), Криштиану Роналду, Диогу Жота (Жоау Феликс, 84).

Сербия: Райкович, Велькович (Спаич, 65), Миленкович, Павлович, Тадич, Гудель (А.Митрович, 46), Живкович (Радоньич, 69), Костич (Йович, 90), Лукич, С.Милинкович-Савич, Влахович.

Предупреждения: Жоау Канселу, 8. Гудель, 13. Жоау Моутинью, 61. Павлович, 66. Ренату Санчеш, 68. Миленкович, 70. А.Митрович, 90+1.

Судья: Орсато (Италия).

14 ноября. Лиссабон. Стадион «Да Луш».

Люксембург – Ирландия – 0:3

Голы: Даффи, 67, Огбене, 75, Робинсон, 88

Греция – Косово – 1:1

Голы: Масурас, 44 – Рахмани, 76.

Турнирная таблица группы A

Победный гол Митровича, 90 мин.

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
33' ГОЛ ! Мяч забил Душан Тадич (Сербия).
2' ГОЛ ! Мяч забил Ренату Саншеш (Португалия).

Источник — Sport.ua

(34 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    DK1970
    DK1970, 14.11.2021 23:45
    +9
    Пусть португезы в стыках накроют рашу.
    Ссылка
    Knockout
    Knockout, 15.11.2021 00:00
    +6
    Серби молодці до кінця зіграли от і результат!!! 👍 Не розумію для чого такій команді, як Португалія сушити гру... Грали б в привичний для себе футбол результат був би іншим 100%... Як на мене тренер натупив з тактикою на цей мач! ⚽🥈
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    Nomad
    Nomad, 14.11.2021 23:50
    +6
    Роналду как бы был, но его редко называли.
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    MAd___KrOT
    online
    MAd___KrOT, 14.11.2021 23:43 (изменен)
    +5
    Сербы молодцы сборная сейчас у них впоряде ,ну порттугал в Стыках если мы проййдем дальше точно не хотелось бы Ну нам ещё пройти надо в плейоф там пофиг уже
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 14.11.2021 23:40
    +5
    Сербы молодцы!.
    Вот пример для подражания
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 14.11.2021 23:57
    +4
    alefteev77, 14.11.2021 23:52
    Серби лише довели, що збірна Португалії є доволі проблемною збірною (хоча і з топовими гравцями) і з дивним тренером. Команда нестабільна та валідольна.
    На Россию понятно не попадаем(если выйдем), а им и с финнами влом играть
    На кого Нам попадать , Швецию или Португалию.?
    Я бы предпочел шведов .
    Португалы как кобра , которой в ее норе на хвост наступили.
    Ужалит смертельно первого встречного
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 14.11.2021 23:43
    +4
    Португалії ще після Євро-2021 треба було змінювати тренера. Але вони цього не зробили, то тепер будуть відгрібати як і німці з Йохамімом Льовом. Німеччина змінила тренера - і вже знову стала топовою командою без сюрпризів.
    -
    Португалія мала би спокійно вигравати в Сербії вдома.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 14.11.2021 23:53
    +3
    У Сербии ВСЯ статистика лучше чем у португалов.
    Ссылка
    Iurii
    online
    Iurii, 14.11.2021 23:43
    +3
    Сербы могут!.....
    Ссылка
    jugulator
    jugulator, 15.11.2021 00:05
    +2
    Месси когда надо затащить сборную на ЧМ: выходит и делает хет-трик Эквадору
    Роналду, когда надо затащить сборную на ЧМ: стоит на штанге и орет на партнёров.
    Ссылка
    igogo
    igogo, 15.11.2021 00:01
    +2
    Сербия и Хорватия воевали, воевали, а сегодня дружно вышли на ЧМ.
    Ссылка
    andre_lui
    andre_lui, 14.11.2021 23:52
    +2
    Браво сербы!？Сегодня браво. Но это "наша" бывшая группа мы там были и были первыми. Сербы 5 0 еше помнят. С Португалией тоже 2 1, только дома. Жизнь идет волнами. После сверхуспешного отбора на Евро 2020 у нас пошел естественный спад, который обьясним слабой скамейкой и низким уровнем внутреннего чемпа плюс пандемия и т.д. Но воспринялм это вне связи метафизически многие и началось....А серьы провалились тогда и сделали выводы сейчас. Вот португальцы действительно удивили - выводрв не сделали..
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 14.11.2021 23:52
    +2
    euro2012_za_2012euro, 14.11.2021 23:40
    Сербы молодцы!.
    Вот пример для подражания
    Серби лише довели, що збірна Португалії є доволі проблемною збірною (хоча і з топовими гравцями) і з дивним тренером. Команда нестабільна та валідольна.
    Ссылка
    MAd___KrOT
    online
    MAd___KrOT, 14.11.2021 23:49 (изменен)
    +2
    alefteev77, 14.11.2021 23:43
    Португалії ще після Євро-2021 треба було змінювати тренера. Але вони цього не зробили, то тепер будуть відгрібати як і німці з Йохамімом Льовом. Німеччина змінила тренера - і вже знову стала топовою командою без сюрпризів.
    -
    Португалія мала би спокійно вигравати в Сербії вдома.
    💯% притом мы их обыгрывали ещё нет так давно,а вот сербы уже не те которых мы 5_
    -0 обыгрывали
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    Scofield Lincoln, 14.11.2021 23:46
    +2
    Португальцы наверное снова подумали, что с первого места выходить для них, это слишком легко получается... Только походу забыли, что на этот раз второе это стыки!
    Ссылка
    если будем так играть
    если будем так играть, 14.11.2021 23:46
    +2
    DK1970, 14.11.2021 23:45
    Пусть португезы в стыках накроют рашу.
    А они хотят Швейцарию. А потом и Польшу.
    Ссылка
    igor shmuylo
    online
    igor shmuylo, 14.11.2021 23:44
    +2
    Играть играть надо не д****** Португалия поставила бы паровоз возле своих ворот надо было первым номером
    Ссылка
    MAd___KrOT
    online
    MAd___KrOT, 15.11.2021 00:37
    +1
    euro2012_za_2012euro, 15.11.2021 00:30
    На данный момент
    Сеяными будут:
    Точно Португалия 17 (+11 разница)
    Точно Россия 16 (+8).
    Скорее Швейцария от 15 (+9) до 18.
    Может Швеция 15 (+6)
    /
    Непонятно сеяны или нет :
    Польша 14/17.
    Шотландия 14/17.
    Нидерланды 14 (+23) или Турция 12/15 или Норвегия 12/15
    Уэльс ( если 3-е , то через ЛН - несеяны)14/17 .
    Или Чехия 11/14(скорее несеяны)
    /
    Несеяны точно:
    Украина 9/12 или Финляндия 11/12/14 (+2)
    Северная Македония 12.
    ***
    Я бы предпочел полуфинал в кантоне Люцерн.
    Все таки провести.
    Австрийцы через лигу наций проходят тоже будут точно не сеяными
    Ссылка
    andre_lui
    andre_lui, 15.11.2021 00:35
    +1
    jugulator, 15.11.2021 00:05
    Месси когда надо затащить сборную на ЧМ: выходит и делает хет-трик Эквадору
    Роналду, когда надо затащить сборную на ЧМ: стоит на штанге и орет на партнёров.
    Да что вы говорите？
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 15.11.2021 00:30
    +1
    На данный момент
    Сеяными будут:
    Точно Португалия 17 (+11 разница)
    Точно Россия 16 (+8).
    Скорее Швейцария от 15 (+9) до 18.
    Может Швеция 15 (+6)
    /
    Непонятно сеяны или нет :
    Польша 14/17.
    Шотландия 14/17.
    Нидерланды 14 (+23) или Турция 12/15 или Норвегия 12/15
    Уэльс ( если 3-е , то через ЛН - несеяны)14/17 .
    Или Чехия 11/14(скорее несеяны)
    /
    Несеяны точно:
    Украина 9/12 или Финляндия 11/12/14 (+2)
    Северная Македония 12.
    ***
    Я бы предпочел полуфинал в кантоне Люцерн.
    Все таки провести.
    Ссылка
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