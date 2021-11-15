14 ноября состоялся матч 10-го тура квалификации ЧМ-2022 по футболу.
Люксембург – Ирландия – 0:3. Видео голов и обзор матча
Голы: Даффи, 67, Огбене, 75, Робинсон, 88.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Каллум Робинсон (Ирландия).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Чидози Огбене (Ирландия).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Шейн Даффи (Ирландия).
Источник — Sport.ua
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