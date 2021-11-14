Вячеслав Шевчук нашел себе новую работу в клубе УПЛ

Клуб УПЛ «Верес» Ровно в ближайшее время собирается назначить Вячеслава Шевчука на одну из должностей.

Бывший футболист «Шахтера» и тренер «Олимпика» будет работать в сфере развития клуба. По некоторым данным, 42-летний специалист может стать спортивным директором клуба вместо Ореста Баля.

Все детали будущего сотрудничества с известным специалистом будут известны после возвращения из отпуска президента «Вереса» Ивана Надеина.

Шевчук работал экспертом на телеканалах Футбол 1/2/3, но прекратил работу из-за скандала, когда нетрезвым за рулем был остановлен патрульной полицией.