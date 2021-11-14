Вячеслав Шевчук нашел себе новую работу в клубе УПЛ

«Верес» собирается назначить Шевчука на должность в сфере развития клуба

  • 14.11.2021 21:03
  • 4630 просмотров
  • 12 комментариев
Вячеслав Шевчук нашел себе новую работу в клубе УПЛ
© ТК Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Клуб УПЛ «Верес» Ровно в ближайшее время собирается назначить Вячеслава Шевчука на одну из должностей.

Бывший футболист «Шахтера» и тренер «Олимпика» будет работать в сфере развития клуба. По некоторым данным, 42-летний специалист может стать спортивным директором клуба вместо Ореста Баля.

Все детали будущего сотрудничества с известным специалистом будут известны после возвращения из отпуска президента «Вереса» Ивана Надеина.

Шевчук работал экспертом на телеканалах Футбол 1/2/3, но прекратил работу из-за скандала, когда нетрезвым за рулем был остановлен патрульной полицией.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(27 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Серж Р
    Серж Р, 14.11.2021 21:15
    +4
    Будет отвечать за туалеты
    Ссылка
    cooperchack
    online
    cooperchack, 14.11.2021 21:32
    +3
    пасцять дайте
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 14.11.2021 21:26
    +3
    Тестировать писюар
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 14.11.2021 21:26
    +2
    Тестировать писюар
    Ссылка
    Алексей Кривошейкин
    Алексей Кривошейкин, 14.11.2021 21:24
    +2
    Зачем Вересу этот бухарь?
    Ссылка
    Серж р
    Серж р, 14.11.2021 21:56
    +1
    KRBS55, 14.11.2021 21:40
    Ох и юмористы собрались, это те которые спят на абосанных диванах.
    Опять жители ОРДЛО о наболевшем Диван то проветривай хоть, кормилец А то будешь как Шевчук писять просить за рулём
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 14.11.2021 21:54
    +1
    Поліція Рівненщини напряглась...
    Головне щоб попісяти Славі дали якшо шо...
    Ссылка
    dnepryanin
    dnepryanin, 14.11.2021 21:13
    +1
    ааааааааааааааааа пописять хочу!!!!!!!!аааааааааааааааааа
    Ссылка
    FC Liverpool Best!
    online
    FC Liverpool Best!, 14.11.2021 21:11
    +1
    Дайте попісяти-Шевчук))))
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 14.11.2021 21:20
    -1
    ключевое слово-нашел...не предложили а нашел...т.е.как селезнев клуб
    Ссылка
    VK-Sport
    online
    VK-Sport, 14.11.2021 21:17
    -1
    Вот что значит один раз публично опозориться, до конца жизни будут стебаться!
    Ссылка
    KRBS55
    KRBS55, 14.11.2021 21:40
    -3
    Ох и юмористы собрались, это те которые спят на абосанных диванах.
    Ссылка
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