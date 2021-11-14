Весомая потеря Боснии. Джеко точно не сыграет против Украины

Центральный нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко из-за полученной ранее травмы бедра не сможет помочь своей команде в ближайшем поединке отбора на ЧМ-2022 против Украины, который назначен на 16 ноября.
Отмечается, что Джеко не успел восстановиться, а с учетом турнирной бесполезности последней игры для боснийцев, которые уже не попадут даже в плей-офф, рисковать здоровьем форварда не имеет никакого смысла.
Сегодня Джеко вернется в Италию, где в составе «Интера» продолжит восстановление, чтобы постараться вернуться на поле уже к поединку Серии А против «Наполи», который состоится 21 ноября в Милане.
Напомним, что 24 ноября «Интер» сыграет в Лиге чемпионов против «Шахтера», и Джеко, вероятно, сможет принять участие в матче.
Источник — gianlucadimarzio.com
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Учитывая не лучшую форму Пьянича
Без этих футболистов, Босния очень и очень посредственная команда.
Нам лишь нужно использовать эту ситуацию.
И естественно начать уже реализовывать наши моменты!
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