Весомая потеря Боснии. Джеко точно не сыграет против Украины

Центральный нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко из-за полученной ранее травмы бедра не сможет помочь своей команде в ближайшем поединке отбора на ЧМ-2022 против Украины, который назначен на 16 ноября.

Отмечается, что Джеко не успел восстановиться, а с учетом турнирной бесполезности последней игры для боснийцев, которые уже не попадут даже в плей-офф, рисковать здоровьем форварда не имеет никакого смысла.

Сегодня Джеко вернется в Италию, где в составе «Интера» продолжит восстановление, чтобы постараться вернуться на поле уже к поединку Серии А против «Наполи», который состоится 21 ноября в Милане.

Напомним, что 24 ноября «Интер» сыграет в Лиге чемпионов против «Шахтера», и Джеко, вероятно, сможет принять участие в матче.