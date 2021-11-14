Весомая потеря Боснии. Джеко точно не сыграет против Украины

Эдин вынужден досрочно вернуться в Италию

  • 14.11.2021 15:25
  • 983 просмотра
  • 8 комментариев
Весомая потеря Боснии. Джеко точно не сыграет против Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

Центральный нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко из-за полученной ранее травмы бедра не сможет помочь своей команде в ближайшем поединке отбора на ЧМ-2022 против Украины, который назначен на 16 ноября.

Отмечается, что Джеко не успел восстановиться, а с учетом турнирной бесполезности последней игры для боснийцев, которые уже не попадут даже в плей-офф, рисковать здоровьем форварда не имеет никакого смысла.

Сегодня Джеко вернется в Италию, где в составе «Интера» продолжит восстановление, чтобы постараться вернуться на поле уже к поединку Серии А против «Наполи», который состоится 21 ноября в Милане.

Напомним, что 24 ноября «Интер» сыграет в Лиге чемпионов против «Шахтера», и Джеко, вероятно, сможет принять участие в матче.

Источник — gianlucadimarzio.com

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    steelmaker
    steelmaker, 14.11.2021 15:30
    +4
    kortizol, 14.11.2021 15:28
    это озвученная причина, как и у нас всех неугодных отправляют обратно в клубы типа травмировались.
    причем тут неугодных? Он и против финнов не играл по этой же причине
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    adidas777
    adidas777, 14.11.2021 15:42
    +3
    Точно минус Колашинец и минус Джеко
    Учитывая не лучшую форму Пьянича
    Без этих футболистов, Босния очень и очень посредственная команда.
    Нам лишь нужно использовать эту ситуацию.
    И естественно начать уже реализовывать наши моменты!
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    suforza1921
    online
    suforza1921, 14.11.2021 15:41
    +1
    Якби для боснійців результат був важливим, грав би. А так немає сенсу.
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    igogo
    online
    igogo, 14.11.2021 15:39
    0
    Ясный перец. Интер запретил ему рисковать здоровьем ради понтов.
    Ссылка
    kortizol
    online
    kortizol, 14.11.2021 15:37
    0
    50 на 50 вообщем, рулетка
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    kortizol
    online
    kortizol, 14.11.2021 15:37
    0
    у буков кэф на победу Украины 1.8, такой же кэф приблизительно и на выход в следую стадию отбора. финны с французами не осилят сделать сенцацию, особенно после изнуряющей битвы с боснийцами и лёгкой прогулки французов с казахами.
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    kortizol
    online
    kortizol, 14.11.2021 15:35
    -1
    steelmaker, 14.11.2021 15:30
    причем тут неугодных? Он и против финнов не играл по этой же причине
    ясно, значит в других сборных не как у нас
    Ссылка
    kortizol
    online
    kortizol, 14.11.2021 15:28
    -2
    это озвученная причина, как и у нас всех неугодных отправляют обратно в клубы типа травмировались.
    Ссылка
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