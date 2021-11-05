Заря обыграла ЦСКА, голы Зубкова и Пластуна в Лиге Европы, травма Ярмоленко

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 4 ноября.

1. Борьба только началась. Заря дожала ЦСКА София в домашнем поединке. Коллектив Виктора Скрипника на опыте подловил соперников на результативных ошибках.

2. Реал – Шахтер: Все отлично. Кроме результата. Де Дзерби может быть и не упрямым. Но не поздно ли?

3. 4-й тур Лиги Европы. Зубков забил за Ференцварош, Пластун – за Лудогорец. 4 ноября прошли матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

4. Волейболистки Прометея вышли в групповой этап Лиги чемпионов. И во втором матче украинки оказались сильнее швейцарского «Витеоса».

5. 4-й тур Лиги конференций. Заря улучшила положение, Рома не выиграла дома. 4 ноября прошли матчи 4-го тура группового этапа Лиги конференций.

6. Стало известно, почему Ярмоленко не попал в заявку Вест Хэма на матч ЛЕ. У Андрея небольшая травма.

7. Захареев вышел в финал ЧМ по боксу. Решающий бой будет против россиянина. В полуфинале Юрий уверенно победил боксера из Азербайджана Сархана Алиева.

8. УХЛ. Кременчук разгромно проиграл Краматорску, 7 шайб Рулав Одда. Состоялись два матча регулярного чемпионата УХЛ.

9. Калинина уверенно пробилась в 1/4 финала на соревнованиях во Франции. Ангелина обыграла 17-летнюю россиянку.

10. Днепр-1 оценил возможное возвращение Коноплянки. Андрей Русол сомневается, что это случится в ближайшее время.