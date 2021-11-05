4-й тур Лиги Европы. Зубков забил за Ференцварош, Пластун – за Лудогорец

4 ноября прошли матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы

  • 05.11.2021 00:15
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4-й тур Лиги Европы. Зубков забил за Ференцварош, Пластун – за Лудогорец
© Getty Images/Global Images Ukraine

4 ноября прошли матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко из-за травмы оказался вне заявки английского «Вест Хэма», который упустил победу в конце игры против бельгийского «Генка» (2:2).

У польской «Легии» украинский легионер Игорь Харатин остался в резерве в матче против итальянского «Наполи» (1:4).

Украинец Александр Зубков забил гол за венгерский «Ференцварош» в игре против шотландского «Селтика» (2:3).

Защитник болгарского клуба «Лудогорец» Игорь Пластун отметился голом в ворота португальской «Браги» (2:4).

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua

Лига Европы 2021/22

4-й тур, 4 ноября

19:45. Первый блок матчей

  • Брондбю (Дания) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1
  • Галатасарай (Турция) – Локомотив Москва (Россия) – 1:1
  • Генк (Бельгия) – Вест Хэм (Англия) – 2:2
  • Легия (Польша) – Наполи (Италия) – 1:4
  • Лион (Франция) – Спарта Прага (Чехия) – 3:0
  • Монако (Франция) – ПСВ (Нидерланды) – 0:0
  • Олимпиакос (Греция) – Айнтрахт (Германия) – 1:2
  • Реал Сосьедад (Испания) – Штурм (Австрия) – 1:1

22:00. Второй блок матчей

  • Антверпен (Бельгия) – Фенербахче (Турция) – 0:3
  • Байер (Германия) – Бетис (Испания) – 4:0
  • Брага (Португалия) – Лудогорец (Болгария) – 4:2
  • Динамо Загреб (Хорватия) – Рапид Вена (Австрия) – 3:1
  • Лестер (Англия) – Спартак Москва (Россия) – 1:1
  • Марсель (Франция) – Лацио (Италия) – 2:2
  • Ференцварош (Венгрия) – Селтик (Шотландия) – 2:3
  • Црвена Звезда (Сербия) – Мидтьюлланд (Дания) – 0:1

Турнирные таблицы ЛЕ

Источник — Sport.ua

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