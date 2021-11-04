Реал – Шахтер: Все отлично. Кроме результата

Де Дзерби может быть и не упрямым. Но не поздно ли?

  • 04.11.2021 09:15
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  • 4 комментария
Реал – Шахтер: Все отлично. Кроме результата
© Getty Images/Global Images Ukraine

Практически со всех точек зрения «горняки» провели отличный матч на «Сантьяго Бернабеу». И заслуживали явно большего, нежели поражение. Для положительного результата им не хватило самой малости. Чего именно, и в чем причина положительных метаморфоз «Шахтера» - читайте ниже.

Выход Степаненко

Де Дзерби порядком досталось за первый матч против «Реала». Счет красноречиво говорил сам за себя – 0:5. Главная беда того поединка – полностью проигран центр поля «Шахтером», что позволило «сливочным» безболезненно разрывать защиту нашего вице-чемпиона. Итальянец в кои то веки признал свою ошибку. И на «Сантьяго Бернабеу» выпустил Тараса со стартовых минут. Более того, доверил ему капитанскую повязку.

И эффект был поразительным. Особенно на фоне первой игры. Центр поля дончане не проиграли. В принципе, они и другие плацдармы не проиграли. 

Но не только Тарасом единым

Было бы, как минимум, примитивно списывать все заслуги в положительных пертурбациях «Шахтера» только лишь на выход в основе Степаненко. Да, Тарас прибавил мощи середине поля, связывал оборону и полузащиту, а при необходимости перемещался на левое крыло, страхуя Исмаили. И даже мог красивым ударом принести ничью. Но с точки зрения сухой статистики он провел отнюдь не выдающийся матч. Например, перехватов больше совершил Матвиенко. А мяч отбирал лучше Додо. То есть, мы можем констатировать, что фактически все игроки стартового состава прибавили по сравнению с первым поединком. По большому счету, претензий ни к кому предъявить нельзя. Скорее нужно всех поблагодарить за игру.

Getty Images/Global Images Ukraine

И того же Де Дзерби тоже. Причем не только за признание своей ошибки со Степаненко. А и, например, за решение выпустить со стартовых минут Мудрика. Именно Михаил сыграл на левом фланге полузащиты, а не Соломон. Его появление оказалось неожиданным практически для всех. И для соперника тоже. Парень провел очень качественный поединок. Если тебе аплодирует «Сантьяго Бернабеу», и ты не Месси или Иньеста, это дорогого стоит.

Почему же тогда «Шахтер» все равно проиграл?

Как часто бывает в больших поединках, судьбу противостояния решают мелочи. Порой невидимые невооруженным глазом. В данном случае нужно говорить сразу о нескольких факторах подобного рода. Первое, о чем нужно сказать – грубая ошибка Марлона и Трубина, приведшая к первому мячу Бензема. Мне сложно сказать, кто больше ошибся в том случае – центрбек или голкипер, но, каждый по-своему, они способствовали тому, чтобы мадридцы открыли счет. Второй момент – неготовность судьи брать на себя ответственность в моменте, когда в начале первого тайма Менди завалил в своей штрафной площади Додо. На мой взгляд, там нужно было ставить пенальти. Но французская судейская бригада пожалела своего земляка. Ну и, конечно же, нельзя не отметить и уровень соперника.  

А что же «Реал»?

В отличие от матча на «Олимпийском», где, несмотря на грубые ошибки хозяев, в первую очередь нужно вести речь о блестящей игре «сливочных», дома «Реал» играл не так убедительно. Точнее, играл «Реал» неплохо, просто соперник по сравнению с первой игрой явно прибавил.

Getty Images/Global Images Ukraine

И этого «прибавления» сразу же хватило для того, чтобы увидеть уязвимость команды Анчелотти. В первую очередь – в обороне. После того, как ушли Рамос и Варан, центральная зона защиты остается ахиллесовой пятой команды. И «горняки» эту проблему обнажили. Показательно, что на «Сантьяго Бернабеу» Куртуа совершил больше сейвов, нежели Трубин. На «Олимпийском» было гораздо спокойнее для бельгийского кипера. 

Однако, несмотря на определенные проблемы в игре «Мадрида», все равно необходимо говорить и о его более высоком классе. Он, этот класс, никуда не улетучился. То, как «Реал» забивал второй гол, это очень круто. «Шахтер» на евроарене пока что так забивать не может. Он близок к такой игре, как показал матч в столице Испании, но пока что «Реал» выше. Даже при том, что, в отличие от своего соперника, «сливочные» не лезли из кожи вон. Умение добывать вот такие – дежурные по своей сути победы – и наглядно характеризируют команды уровня «Реала».

Увы, но шансы «Шахтера» выйти из группы ничтожно малы

Как нет профессии «хороший парень», так и за хорошую, но проигранную игру не начисляют очков. «Шахтер» все так же остается худшей командой своей группы по набранным баллам: всего один. До идущего на третьем месте «Шерифа», проигравшего и повторную дуэль «Интеру» - целых пять очков. И два матча до финиша группового этапа. Следовательно, «горнякам» обязательно нужно выигрывать в тех играх – против «Интера» в гостях и у «Шерифа» дома. Но и этого может быть недостаточно. Уж слишком много было потеряно дончанами в четырех поединках, чтобы продолжать оставаться в игре. Если отбросить личные симпатии и предпочтения, то шансы «Шахтера» на выход из группы – порядка дух-трех процентов. Не больше, к сожалению.

Валерий Василенко, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    AK.228
    online
    AK.228, 04.11.2021 09:37
    +2
    Не поздно.. не в этом году так в следующем
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    GELO88
    online
    GELO88, 04.11.2021 09:52
    +1
    Им тоже установки дают, что нужна интрига, адриналин у аудитории и т.д., для этого мы там и нужны как кролики.
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    Андрій Машко
    online
    Андрій Машко, 04.11.2021 09:34
    0
    Що чудово??? Перший гол привезли собі самі, захисту як не було, так і нема, нападу теж! Однозначно варто міняти тренера, шукати нападника і як мінімум двох класних захисників
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    svetlog
    online
    svetlog, 04.11.2021 09:42
    -1
    Основная причина такой игры упомянута вскользь - "не лезли из кожи вон"... А на самом деле, прямо сказать, Реал играл спустя рукава, особо не напрягаясь. Было устойчивое ощущение - надо бы было - забили бы и пять.
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