4-й тур Лиги конференций. Заря улучшила положение, Рома не выиграла дома

4 ноября прошли матчи 4-го тура группового этапа Лиги конференций.
В Запорожье луганская «Заря» выиграла у ЦСКА София (2:0) и улучшила турнирную ситуацию. «Рома» не выиграла важный матч дома против норвежского «Буде-Глимт» (2:2), который остался лидером групи.
Украинский хавбек Роман Безус вышел в основе бельгийского «Гента» и провел на поле 70 минут в матче против сербского «Партизана» (1:1).
Защитник Тарас Качараба сыграл весь матч за «Славию» из Праги, и его клуб выиграл у израильской команды «Маккаби» Хайфа (1:0). В концовке встречи украинец поучаствовал в драке и получил желтую карточку на 88-й минуте.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига конференций 2021/22
4-й тур, 4 ноября
- 17:30. Кайрат Алматы (Казахстан) – Карабах (Азербайджан) – 1:2
- 17:30. Флора (Эстония) – Анортосис (Кипр) – 2:2
19:45. Первый блок матчей
- АЗ Алкмар (Нидерланды) – ЧФР Клуж (Румыния) – 2:0
- Гент (Бельгия) – Партизан (Сербия) – 1:1
- Заря Луганск (Украина) – ЦСКА София (Болгария) – 2:0
- ЛАСК (Австрия) – Алашкерт (Армения) – 2:0
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Слован Братислава (Словакия) – 1:4
- Маккаби Тель-Авив (Израиль) – ХИК (Финляндия) – 3:0
- Омония (Кипр) – Базель (Швейцария) – 1:1
- Рандерс (Дания) – Яблонец (Чехия) – 2:2
22:00. Второй блок матчей
- ПАОК (Греция) – Копенгаген (Дания) – 1:2
- Ренн (Франция) – Мура (Словения) – 1:0
- Рома (Италия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:2
- Славия Прага (Чехия) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 1:0
- Тоттенхэм (Англия) – Витесс (Нидерланды) – 3:2
- Унион Берлин (Германия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:2
Источник — Sport.ua
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