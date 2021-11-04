4-й тур Лиги конференций. Заря улучшила положение, Рома не выиграла дома

4 ноября прошли матчи 4-го тура группового этапа Лиги конференций

  • 04.11.2021 23:59
  • 3334 просмотра
  • 4 комментария
4-й тур Лиги конференций. Заря улучшила положение, Рома не выиграла дома
© ФК Заря

4 ноября прошли матчи 4-го тура группового этапа Лиги конференций.

В Запорожье луганская «Заря» выиграла у ЦСКА София (2:0) и улучшила турнирную ситуацию. «Рома» не выиграла важный матч дома против норвежского «Буде-Глимт» (2:2), который остался лидером групи.

Украинский хавбек Роман Безус вышел в основе бельгийского «Гента» и провел на поле 70 минут в матче против сербского «Партизана» (1:1).

Защитник Тарас Качараба сыграл весь матч за «Славию» из Праги, и его клуб выиграл у израильской команды «Маккаби» Хайфа (1:0). В концовке встречи украинец поучаствовал в драке и получил желтую карточку на 88-й минуте.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига конференций 2021/22

4-й тур, 4 ноября

  • 17:30. Кайрат Алматы (Казахстан) – Карабах (Азербайджан) – 1:2
  • 17:30. Флора (Эстония) – Анортосис (Кипр) – 2:2

19:45. Первый блок матчей

  • АЗ Алкмар (Нидерланды) – ЧФР Клуж (Румыния) – 2:0
  • Гент (Бельгия) – Партизан (Сербия) – 1:1
  • Заря Луганск (Украина) – ЦСКА София (Болгария) – 2:0
  • ЛАСК (Австрия) – Алашкерт (Армения) – 2:0
  • Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Слован Братислава (Словакия) – 1:4
  • Маккаби Тель-Авив (Израиль) – ХИК (Финляндия) – 3:0
  • Омония (Кипр) – Базель (Швейцария) – 1:1
  • Рандерс (Дания) – Яблонец (Чехия) – 2:2

22:00. Второй блок матчей

  • ПАОК (Греция) – Копенгаген (Дания) – 1:2
  • Ренн (Франция) – Мура (Словения) – 1:0
  • Рома (Италия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:2
  • Славия Прага (Чехия) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 1:0
  • Тоттенхэм (Англия) – Витесс (Нидерланды) – 3:2
  • Унион Берлин (Германия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:2

Турнирные таблицы ЛК

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    odiniznashih
    online
    odiniznashih, 05.11.2021 00:08
    +1
    Идеально - две победы Зари решают все. Но есть еще варианты.
    Не все потеряно.
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    Заря (Иранск)
    online
    Заря (Иранск), 04.11.2021 23:59
    +1
    Теперь Заря должна стать Баварией.
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    IgorDK
    IgorDK, 05.11.2021 00:35 (изменен)
    0
    вообщем игра продолжается и у Зари все ещё не плохие шансы, можно пожелать им удачи, фартуна сегодня на их стороне
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 05.11.2021 00:17
    0
    Фонсеку обзывали физруком, но там дело в основном в некомпетентном руководстве. Хотя оно и поменялось, но видимо еще не полностью. Тот же Фонсека так не проваливался в ЛЕ, набрал в Серии А после 12 туров на 5 очков больше Моуриньо. При этом у него был полный лазарет и никто ему не покупал Абрахама.
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