Стало известно, почему Ярмоленко не попал в заявку Вест Хэма на матч ЛЕ

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко не попал в даже в заявку на матч четвертого тура Лиги Европы против «Генка».



По словам главного тренера «молотобойцев» Дэвида Мойеса, у 32-летнего украинца небольшая травма. Также повреждение получил хорват Никола Влашич.



Отметим, что Ярмоленко вызван на матчи сборной Украины в ноябре. Ровно через неделю команда Александра Петракова проведет товарищеский матч против Болгарии, а 16-го числа сыграет решающий матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины на выезде.