Стало известно, почему Ярмоленко не попал в заявку Вест Хэма на матч ЛЕ

У Андрея небольшая травма

  • 04.11.2021 20:22
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Стало известно, почему Ярмоленко не попал в заявку Вест Хэма на матч ЛЕ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко не попал в даже в заявку на матч четвертого тура Лиги Европы против «Генка».
 
По словам главного тренера «молотобойцев» Дэвида Мойеса, у 32-летнего украинца небольшая травма. Также повреждение получил хорват Никола Влашич.
 
Отметим, что Ярмоленко вызван на матчи сборной Украины в ноябре. Ровно через неделю команда Александра Петракова проведет товарищеский матч против Болгарии, а 16-го числа сыграет решающий матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины на выезде.

Источник — ФК Вест Хэм

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