Вест Хэм без травмированного Ярмоленко расписал мировую с Генком

В матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы «Вест Хэм» на выезде сыграл вничью с «Генком». Бельгийцы забили первый, а также последний гол в матче.



Отметим, что украинец Андрей Ярмоленко из-за небольшого повреждения не попал в заявку на матч.



Лига Европы. 4-й тур



«Генк» – «Вест Хэм» – 2:2

Голы: 1:0 – 4 Пэйнтсил, 1:1 – 59 Бенрахма, 1:2 – 82 Бенрахма, 2:2 – 87, автогол Соучек.

«Генк» – Вандевордт, Муньос (Пресиадо, 87), Лукуми, Садик, Артеага, Грошовски, Хейнен, Торстведт (Угбо, 87), Онуачу, Ито, Пэйнтсил.

«Вест Хэм» – Ареоля, Цоуфал, Доусон, Диоп, Крессуэлл, Масуаку (Форнальс, 58), Нобл (Соучек, 58), Лансини (Крал, 85), Райс, Антонио (Боуэн, 58), Бенрахма.

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