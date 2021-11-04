В матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы «Вест Хэм» на выезде сыграл вничью с «Генком».
События матча
|87'
|ГОЛ ! Автогол забил Томаш Соучек (Генк).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Пэйнтсил (Генк).
Источник — MEGOGO
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