В четверг, 4 ноября, в Генке на стадионе «Кристал-Арена» состоится матч 4 тура групповой стадии Лиги Европы, в котором «Генк» примет «Вест Хэм». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по Киеву.

«Генк»

Команда нидерландского тренера Джона ван ден Брома в турнирной таблице группы Н Лиги Европы занимает последнее – четвертое – место. В трех сыгранных матчах она набрала 3 очка, стартовав с гостевой победы над «Рапидом» (1:0). После этого «шахтеры» были разгромлены на своем поле загребским «Динамо» (0:3), а на выезде «Вест Хэмом» (также 0:3).

После фиаско на поле «молотобойцев» «Генк» в розыгрыше Кубка Бельгии смог удачно миновать стадию 1/16 финала, разбив на выезде скромный «Сен-Элуи» - 6:0. Кроме этого, в национальном чемпионате подопечные ван ден Брома отметились домашним поражением от «Гента» (0:3) и крупной победой в гостях над «Зюльте-Варегем» - 6:2.

В турнирной таблице Высшей лиги бельгийского чемпионата «магистры» занимают нынче 7 место. В 13 матчах они смогли набрать 20 очков (6 побед, 2 ничьи, 5 поражений).Упомянутая победа над «Зюльте-Варегем» закрыла серию команды из трех кряду поражений.

«Вест Хэм»

Подопечные Дэвида Мойеса осечек в текущей кампании Лиги Европы еще не допускали – в трех матчах они добились трех побед. С 9-ю очками из девяти возможных «Вест Хэм» единолично лидирует в группе Н, и имеет шанс, в случае победы над «Генком», досрочно гарантировать себе путевку в плей-офф турнира. Впрочем, вторым обязательным условием является невыигрыш в туре «Динамо» из Загреба, которого ждет домашняя игра с венским «Рапидом».

В стартовом туре группового этапа Лиги Европы «молотобойцы» в гостях обыграли загребских динамовцев – 2:0. После этого они дома с аналогичным результатом расправились с «Рапидом», а закрыли первый круг крупной домашней победой над «Генком» - 3:0.

Стоит помнить, что «Вест Хэм» в чемпионате английской Премьер-лиги в настоящий момент пребывает в стане лидеров – он четвертый. В 10 матчах лондонцы набрали 20 пунктов (6 побед, 2 ничьи, 2 поражения). Также можно отметить, что в мид-уик предыдущей недели команда удачно миновала 1/8-ю Кубка английской лиги, сломив в серии пенальти сопротивление «Ман Сити» - 5:3 (основное время – 0:0).

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Вест Хэм» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.06 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Генк»: Вандевурдт – Муньос, Куэста, Лукуми, Артеага, Торствердт, Хейнен, Грошовски, Дзюня Ито, Онуачу, Бонгонда.

«Вест Хэм»: Ареола – Цоуфал, Доусон, Исса Диоп, Масуаку, Нобл, Соучек, Ярмоленко, Лансини, Влашич, Боуэн.

4 ноября, четверг