Днепр-1 оценил возможное возвращение Коноплянки

Андрей Русол, исполнительный директор «Днепра-1», не думает, что хавбек «Шахтера» Евгений Коноплянка в ближайшее время вернется в город, где прошли лучшие моменты его карьеры.

«Если бы Коноплянка захотел вернуться в Днепр? Я думаю, мы бы пообщались и были бы только рады. Но не думаю, что этот момент близок».

«Потому что Женя еще способен себя показать на более высоком уровне. Но со временем не вижу проблем», - сказал Русол.

Коноплянка в нынешнем сезоне УПЛ еще не играл, а его контракт завершается летом.