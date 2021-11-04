Днепр-1 оценил возможное возвращение Коноплянки

Андрей Русол, исполнительный директор «Днепра-1», не думает, что хавбек «Шахтера» Евгений Коноплянка в ближайшее время вернется в город, где прошли лучшие моменты его карьеры.
«Если бы Коноплянка захотел вернуться в Днепр? Я думаю, мы бы пообщались и были бы только рады. Но не думаю, что этот момент близок».
«Потому что Женя еще способен себя показать на более высоком уровне. Но со временем не вижу проблем», - сказал Русол.
Коноплянка в нынешнем сезоне УПЛ еще не играл, а его контракт завершается летом.
Источник — Трендец
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Соломон, Мудрик, Фернандо - три игрока на одну позицию, и все сильнее Коноплянки. И значительно младше.
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