Днепр-1 оценил возможное возвращение Коноплянки

Андрей Русол сомневается, что это случится в ближайшее время

  • 04.11.2021 15:12
  • 1703 просмотра
  • 3 комментария
Днепр-1 оценил возможное возвращение Коноплянки
© shakhtar.com

Андрей Русол, исполнительный директор «Днепра-1», не думает, что хавбек «Шахтера» Евгений Коноплянка в ближайшее время вернется в город, где прошли лучшие моменты его карьеры.

«Если бы Коноплянка захотел вернуться в Днепр? Я думаю, мы бы пообщались и были бы только рады. Но не думаю, что этот момент близок».

«Потому что Женя еще способен себя показать на более высоком уровне. Но со временем не вижу проблем», - сказал Русол.

Коноплянка в нынешнем сезоне УПЛ еще не играл, а его контракт завершается летом.

Источник — Трендец

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Dreifus
    online
    Dreifus, 04.11.2021 15:53
    +3
    В Шахтере он уже конечно играть не будет.
    Соломон, Мудрик, Фернандо - три игрока на одну позицию, и все сильнее Коноплянки. И значительно младше.
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    OKs100
    online
    OKs100, 04.11.2021 15:51 (изменен)
    +1
    dd dent, 04.11.2021 15:34
    Или официально завершит летом или ради интереса пойдёт побегать к ним, а так ждали ждали пока топ наш раскроется годами, а тут уже и конец карьеры подкрался не заметно у балагура, ну хоть $ немеряно поднял
    Коноплянке всего 32 года. Он может спокойно еще 7-8 лет играть, если захочет, но обычно к этим годам и накопленным сотням миллионов долларов футболисты уже не хотят играть, тем более за смешные суммы в несколько миллионов долларов в год.
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    dd dent
    online
    dd dent, 04.11.2021 15:34
    +1
    Или официально завершит летом или ради интереса пойдёт побегать к ним, а так ждали ждали пока топ наш раскроется годами, а тут уже и конец карьеры подкрался не заметно у балагура, ну хоть $ немеряно поднял
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