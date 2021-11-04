Калинина уверенно пробилась в 1/4 финала на соревнованиях во Франции

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№57 WTA) одержала еще одну победу на турнире ITF W60 во французском Нанте.
В матче второго круга украинка одолела 17-летнюю россиянку Эрику Андрееву (№416 WTA).
Нант. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Эрика Андреева (Россия) – 6:2, 6:4
Далее по сетке Сара Бет Грей из Великобритании (№437 WTA).
Ранее турнир покинула Дарья Снигур.
Источник — Sport.ua
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