Снигур проиграла четвертой сеяной на турнире ITF во Франции

Дарья не смогла переиграть четвертьфиналистку Ролан Гаррос-2020

  • 04.11.2021 20:34
  • 233 просмотра
  • 0 комментариев
Снигур проиграла четвертой сеяной на турнире ITF во Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№188 WTA) завершила борьбу на 60-тысячнике ITF во Франции.
 
В матче второго раунда украинка проиграла четвертой сеяной Мартине Тревизан из Италии (№114 WTA) 
 
Нант. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Мартина Тревизан (Италия) – 6:7(4), 4:6
 
Отметим, что на данных соревнованиях лидером посева является еще одна украинка Ангелина Калинина, которая продолжает борьбу.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности