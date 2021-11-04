Снигур проиграла четвертой сеяной на турнире ITF во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№188 WTA) завершила борьбу на 60-тысячнике ITF во Франции.
В матче второго раунда украинка проиграла четвертой сеяной Мартине Тревизан из Италии (№114 WTA)
Нант. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Мартина Тревизан (Италия) – 6:7(4), 4:6
Отметим, что на данных соревнованиях лидером посева является еще одна украинка Ангелина Калинина, которая продолжает борьбу.
Источник — Sport.ua
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