12-й тур
Черноморец
0 : 0
Львов
23.10.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Черноморец – Львов. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 22.10.2021 16:24
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Черноморец – Львов. Текстовая трансляция матча
© ФК Черноморец

В субботу, 23-го октября, состоится поединок двенадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором одесский «Черноморец» встретится со «Львовом». Матч пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец» и начнется в 19:30.

Обе команды набрали по шесть очков и находятся на дне турнирной таблицы, на один балл опережая пока главного аутсайдера чемпионата «Мариуполь». Поэтому в очном противостоянии соперников можно ожидать бескомпромиссную борьбу, направленную на достижение результата. В прошлом туре «Черноморец» на своем поле с минимальным счетом проиграл «Вересу», а «Львов» дома уступил киевскому «Динамо» - 1:4. Последний раз «Черноморец» и «Львов» встречались в Премьер-лиге сезона 2018/2019, и тогда соперники обменялись гостевыми победами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Львов».

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Источник — Sport.ua

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