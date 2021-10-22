В субботу, 23-го октября, состоится поединок двенадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором одесский «Черноморец» встретится со «Львовом». Матч пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец» и начнется в 19:30.

Обе команды набрали по шесть очков и находятся на дне турнирной таблицы, на один балл опережая пока главного аутсайдера чемпионата «Мариуполь». Поэтому в очном противостоянии соперников можно ожидать бескомпромиссную борьбу, направленную на достижение результата. В прошлом туре «Черноморец» на своем поле с минимальным счетом проиграл «Вересу», а «Львов» дома уступил киевскому «Динамо» - 1:4. Последний раз «Черноморец» и «Львов» встречались в Премьер-лиге сезона 2018/2019, и тогда соперники обменялись гостевыми победами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Львов».