В поединке 12-го тура чемпионата Украины по футболу одесский «Черноморец» дома сыграл вничью со «Львовом» (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Черноморец» — «Львов» — 1:1
Голы: Михайленко, 71 — Эрнест, 77
Обзор матча
1:0, Михайленко, 71
1:1, Эрнест, 77
События матча
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Антви Эрнест (Львов).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Николай Михайленко (Черноморец).
Источник — Футбол 1/2/3
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