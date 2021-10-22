Черноморец – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В субботу, 23 октября, в рамках 12-го тура Премьер-лиги «Львов» в Одессе встретится с «Черноморцем», который не побеждает в чемпионате с 21 августа в течении 7-ми игр подряд: три ничьи и четыре поражения.

Черноморец

Матч турнирных соседей, да еще и команд, которые находятся среди аутсайдеров чемпионата, всегда несет в себе интригу. «Черноморец» после возвращения в УПЛ на своем поле еще не праздновал побед - в 4-х играх: по две ничьи и поражения, при этом пропуская голы в каждом матче. Вообще же «моряки» пропускают голы в течение 11-ти матчей чемпионата - 25 мячей.

Одной из «изюминок» матча в Одессе является и то, что главный тренер «Львова» Олег Дулуб в 2017 году был главным тренером «Черноморца», проведя на тренерском мостике «моряков» 12 игр. В субботу для Дулуба будет юбилейный, 40-й, матч в статусе главного тренера трех разных клубов УПЛ. А нынешний рулевой «моряков» Юрий Мороз после домашнего поражения в прошлом туре от «Вереса» отметил: «Не было везения и последнего удара по воротам соперника. Были проблемы в концовке атак и не было результата».

Львов

В Одессу «Львов» отправился после двух подряд домашних поражений, причем динамовцам «горожане» проиграли с разгромным счетом 1:4. На полях же соперников львовский клуб обходится без ничьих в чемпионатах в течение 10-ти игр: три победы и семь поражений. В последнем выездном матче «Львов» сумел одолеть «Минай», а в этот раз может одержать 30-ю победу в УПЛ.

На полях соперников вратари «Львова» пропускают голы в чемпионатах еще с 11 декабря 2020 года на протяжении 11-ти игр - 22 гола. На этот раз «горожане» могут пропустить и 200-й гол в УПЛ (еще 3 мяча). К новому противостоянию соперники подходят без кадровых потерь - дисквалифицированных футболистов нет.

История встреч

В целом матчи «Черноморца» и «Львова» завершались в УПЛ без ничьих: три победы в активе львовского клуба и одна - у одесского. При этом «моряки» на своем поле еще очков со «Львовом» не набирали. Последний раз «Львов» выступал в Одессе еще 16 сентября 2018 года и сумел одержать победу со счетом 1:0 - благодаря голу Бруну.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Соловьян (Киев), который проведет только 2-й матч в УПЛ. Как «Черноморец», так и «Львов» при Соловьяне матчей в чемпионатах еще не проводили.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Кучерук, Кадири, Биловар, Вантух, Путря, Михайленко, Смирный, Исаенко, Кузык, Цитаишвили, Ванат.

«Львов»: Костык, Лека, Якимец, Зозуля, Брикнер, Грысьо, Довгий, Политило, Чирьяк, Эрнест, Ныч.

Прогноз на противостояние

«Черноморец» настроен получить долгожданную первую домашнюю победу в сезоне, да еще и над соседями по турнирной таблице. Спрогнозируем в субботнем противостоянии минимальная викторию «моряков».

23 октября, суббота