Остались соседями. Черноморец и Львов в Одессе сыграли вничью

Поздний вечер субботы украинского футбола подходил к концу вместе с поединком в Одессе, где в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги местный «Черноморец» принимал ПФК «Львов» в противостоянии, которое эксперты успели озаглавить в качестве "битвы за наиболее комфортные места в подвале турнирной таблицы".

И подопечные Юрия Мороза, и коллектив Олега Дулуба, в равной степени не могли порадовать своих поклонников стабильностью в достижении результатов. «Золотые львы» имели преимущество над оппонентами лишь в одном показателе – они меньше пропускали голов в свои ворота, но и забивали львовяне также меньше «моряков», поэтому тут уже надо было зрителям выбирать, на сторону какого именно стиля становиться в собственных предпочтениях.

Одесситы взяли на себя конструктивную часть противостояния и в отчетной игре. Уж точно перемещение футболистов «Черноморца» по полю в первом тайме выглядело более предпочтительно, чем у их соперников, а потенциальные голевые моменты одного лишь Георгия Цитаишвили напрочь перекрывали все атакующие порывы гостей. Команда Дулуба вышла на футбольное поле без номинального форварда и, кажется, совершенно не поняла изначальной тренерской задумки.





«Морякам» было невозможно упрекнуть в желании вновь сыграть в скоростной футбол против соперника с проблемной защитной линией, но было отчетливо заметно, что подобное стремление подкашивает точность исполнения передач команды в завершающей стадии. Акцентированного прессинга «Черноморец» на постоянной основе так и не смог организовать на чужой половине, а в тех опасных шансах, которые у него возникали, к завершению было достаточно далеко.

При прочих равных, «Львов», по большому счету, устраивала подобная игра. Однако, можно было неоднократно услышать окрики из технической зоны с беларуским акцентом, которые подстегивали гостей играть в более открытом стиле. Поменялось ли на этом фоне что-то в игре команд после перерыва? Нет.

В этом матче было заметно, что никто никуда не торопится, да и поднимать темп было не выгодно ни одной из сторон. Все прекрасно помнили, что проблемы с защитой есть у обеих команд, поэтому так просто дарить очки соперникам никто не хотел. Однако, под конец матча мы все-таки сумели увидеть «настоящий» футбол.





Ситуацию резко обострил дальний удар Михайленко из центральной зоны перед чужой штрафной на 71-й минуте. Ему сопутствовал рикошет от ноги Леки, который отыграл голкипера, а мяч беззаботно после этого отправился в сетку. «Черноморцу» после такого выпада было необходимо отстаивать собственные владения, но играть на оборону коллектив Мороза не собирался.

Игру можно и нужно было закрывать одесситам уже через несколько минут, когда Смирный с пары метров до чужих ворот пробил головой в перекладину, на дальней штанге замыкая навес с углового на правом фланге от Цитаишвили. По старой-доброй традиции, «моряки» пропустили уже при ответном наступлении оппонентов.

Простая подача Чиряка с правого фланга в центр штрафной оказалась на удивление максимально точной. Эрнест принял мяч на грудь, а уже следующим касанием расстрелял чужие ворота. Второй результативный удар в этой игре закрутил интригу еще сильнее, и команды с радостью поддерживали взятый темп вплоть до финального свистка.





Под занавес поединка соперники продолжили обмениваться острыми выпадами, а когда Смирный в начале компенсированного времени из даже более выгодной ситуации перед чужими воротами вновь умудрился попасть в перекладину, то все ожидали очередного выпада гостей. Вот только он формально имел место быть еще до этого, но удар через себя от Ныча прошел над воротами. Вывод достаточно прост – играть стоило начинать явно не в последнюю четверть часа.

В следующем туре одесский «Черноморец» сыграет в гостях против полтавской «Ворсклы», а ПФК «Львов» будет проводить матч на выезде против ковалевского «Колоса».

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Черноморец» – «Львов» – 1:1

Михайленко (71) – Эрнест (77)

Путря (39), Цитаишвили (55), Вачебирадзе (65) – Брикнер (32), Зозуля (54), Грысьо (86)

«Черноморец»: Кучерук, Дубко, Биловар, Вантух, Путря, Кузык (Авагимян, 70), Михайленко, Вачиберадзе (Исаенко, 69), Смирный, Цитаишвили, Бугай (Ванат, 70).

«Львов»: Ильющенков, Брикнер, Романчук, Лека, Якимец (Ременяк, 59), Чирьяк (Ныч, 59), Довгий, Зозуля (Грысьо, 75), Эрнест, Политыло, Альваро (Семенив, 67).

Арбитр: Александр Соловьян (Киев)

Стадион «Черноморец» (Одесса)

ЧЕРНОМОРЕЦ - ЛЬВОВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА