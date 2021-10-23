Юрий МОРОЗ: «Реализуй мы моменты в игре со Львовом, счет был бы другой»

Наставник «моряков» Юрий Мороз остался недоволен тем, что в поединке «за шесть очков» его команда не смогла добыть победу.

«Тяжело говорить, находить оправдания и объяснения. Мы опять упустили возможности для завоевания трех очков. Возможно, сегодня не была такая яркая игра, как с «Вересом». Мы меньше контролировали мяч, пытались держать мяч, но соперник не давал нам это делать. Реализуй мы те моменты, которые у нас были, счет был бы совсем другой. А так – боевая ничья.

У нас и предыдущий матч был за шесть очков, и этот – тоже. «Львов» - наш конкурент в таблице. Конечно, хотелось победить. Я не расстроен, но огорчен», - сказал Юрий Мороз.

После 12-ти туров у «Черноморца» семь очков и 15-е место в турнирной таблице.