Заря минимально переиграла ЦСКА, Мотор выиграл у Динамо из Бухареста

Главные новости за 21 октября на Sport.ua

  • 22.10.2021 02:30
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Заря минимально переиграла ЦСКА, Мотор выиграл у Динамо из Бухареста
© ФК Заря Луганск. Аллахьяр

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 21 октября.

1. Первая европобеда в сезоне! Заря минимально переиграла ЦСКА. Два разных тайма в Софии все же закончились викторией украинской команды.

2. Сложная победа. Мотор сумел выиграть напряженный матч у Динамо Бухарест. Запорожская команда забросила победный мяч на последней минуте игры.

3. На фоне аутсайдера. Женская сборная Украины разгромила Фарерские острова. Наша команда стартовала в отборочном турнире ЧМ-2023.

4. Украина с победы начала основной раунд квалификации Евро-2022 по футзалу. В непростом поединке женская сборная нашей страны выиграла у команды Чехии.

5. Источник: Петраков вызовет Малиновского в сборную Украины. Украинский хавбек «Аталанты» сможет сыграть в ноябрьских матчах национальной команды.

6. Зачем Глейзеры подписали Роналду в МЮ и как уже извлекли из этого выгоду. У «красных дьяволов», кажется, не все так плохо, как привыкли рассказывать скептики.

7. Хавбек Шахтера находится в фокусе внимания Севильи. Испанский клуб привлекает возможность подписания Педриньо.

8. НБА. Михайлюк дебютировал за Торонто, Лэнь не сыграл за Сакраменто. Команды украинцев провели первые матчи в регулярном чемпионате.

9. НХЛ. Филадельфия забросила Бостону 6 шайб, третья кряду победа Сент-Луиса. Состоялись два матча регулярного чемпионата НХЛ.

10. Плюс 1 позиция для сборной Украины. ФИФА опубликовала рейтинг команд. В октябре сборная провела два матча.

Источник — Sport.ua

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