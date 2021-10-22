Заря минимально переиграла ЦСКА, Мотор выиграл у Динамо из Бухареста

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 21 октября.
1. Первая европобеда в сезоне! Заря минимально переиграла ЦСКА. Два разных тайма в Софии все же закончились викторией украинской команды.
2. Сложная победа. Мотор сумел выиграть напряженный матч у Динамо Бухарест. Запорожская команда забросила победный мяч на последней минуте игры.
3. На фоне аутсайдера. Женская сборная Украины разгромила Фарерские острова. Наша команда стартовала в отборочном турнире ЧМ-2023.
4. Украина с победы начала основной раунд квалификации Евро-2022 по футзалу. В непростом поединке женская сборная нашей страны выиграла у команды Чехии.
5. Источник: Петраков вызовет Малиновского в сборную Украины. Украинский хавбек «Аталанты» сможет сыграть в ноябрьских матчах национальной команды.
6. Зачем Глейзеры подписали Роналду в МЮ и как уже извлекли из этого выгоду. У «красных дьяволов», кажется, не все так плохо, как привыкли рассказывать скептики.
7. Хавбек Шахтера находится в фокусе внимания Севильи. Испанский клуб привлекает возможность подписания Педриньо.
8. НБА. Михайлюк дебютировал за Торонто, Лэнь не сыграл за Сакраменто. Команды украинцев провели первые матчи в регулярном чемпионате.
9. НХЛ. Филадельфия забросила Бостону 6 шайб, третья кряду победа Сент-Луиса. Состоялись два матча регулярного чемпионата НХЛ.
10. Плюс 1 позиция для сборной Украины. ФИФА опубликовала рейтинг команд. В октябре сборная провела два матча.
Источник — Sport.ua
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