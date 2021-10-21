На фоне аутсайдера. Женская сборная Украины разгромила Фарерские острова

Наша команда стартовала в отборочном турнире ЧМ-2023

  • 21.10.2021 20:50
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На фоне аутсайдера. Женская сборная Украины разгромила Фарерские острова
© УАФ

Женская сборная Украины стартовала в отборочном раунде чемпионата мира 2023-го года. Первым соперником команды Натальи Зинченко стала сборная Фарерских островов. Безогоровочный аутсайдер группы В перед сегодняшним противостоянием уже провел две встречи квалификации, проиграв их с общим счетом 1:17.

Сразу после стартового свистка украинки взяли игру под контроль. Активный прессинг «сине-желтых» заставлял ошибаться соперниц, и островитянки исключительно оборонялись. Сохранять свои ворота в неприкосновенности у них получалось до 16-й минуты, когда Козлова замкнула навес Апанащенко. Украинки и дальше владели тотальным преимуществом, но сумели отличиться еще раз только перед перерывом: прострел Шматко в гол воплотила Кравчук.

После перерыва рисунок игры не изменился: украинки атаковали, островитянки оборонялись. Правда, футболистки Фарерских островов, все же, провели несколько острых контрвыпадов. Во втором тайме «сине-желтые» отправили еще два мяча в ворота соперниц (сделали это Бойченко и Корсун). Счет мог быть более крупным, но подвела реализация. Чего только стоит момент на исходе компенсированного времени, когда Козлова попала в перекладину, а Кунина с добивания отправила мяч выше пустых ворот.

Сборная Украины стартовала с уверенной победы и в следующем поединке встретится с главным фаворитом группы Испанией. Матч состоится в Ковалевке 26-го октября.

Отборочный турнир ЧМ-2023 (женщины). Группа В.

Украина – Фарерские острова – 4:0

Козлова (16), Кравчук (45), Бойченко (57), Корсун (79)

Украина: Санина, Шматко, Апанащенко (Басанская, 64), Корсун, Калинская, Хаванская (Петрик, 71), Химич, Овдийчук (Шевчук, 81), Бойченко (Андрухив, 64), Козлова, Кравчук (Кунина, 70).

Фарерские острова: Э.Йоэнсен, Сварвадал (Мор, 82), Райан, Миттфосс, Р.Йоханнесен, А.Йоханнесен, Севдаль, Мортенсен, Дьюрхус (Лисберг, 46), Хансен (А-Лакьюни, 46), Мария Бископсте (Т.Йоенсен, 58).

Арбитр: Татьяна Сорокопудова (Казахстан)

Стадион «Колос» (Ковалевка)

УКРАИНА - ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Александр Снитко, Sport.ua

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