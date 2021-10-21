Украина – Фарерские острова. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка отборочного турнира женского чемпионата мира

  • 21.10.2021 01:49
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Украина – Фарерские острова. Текстовая трансляция матча
© УАФ

В четверг, 21 октября, женская сборная Украины стартует в отборочном турнире чемпионата мира, который состоится в 2023 году. Первым соперником «сине-желтых» станет команда Фарерских островов. Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и начнется в 19:00.

Женская сборная Украины еще никогда не выходила в финальную часть чемпионатов мира. В этом году команда Натальи Зинченко была близка к завоеванию путевки на чемпионат Европы, но уступила в плей-офф Северной Ирландии. Сборная Фарерских островов уже провела два поединка квалификации на ЧМ-2023, потерпев крупные поражения. Испания обыграла нашего ближайшего соперника со счетом 10:0, а Шотландия разобралась с Фарерскими островами со счетом 7:1. Кроме вышеперечисленных сборных, в нашей группе выступает национальная команда Венгрии. Отметим, что сборная Украины последней в нашей группе вступает в борьбу за путевку на мундиаль: остальные команды сыграли по два матча.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Фарерские острова.

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Источник — Sport.ua

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