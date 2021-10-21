21 октября в 19:00 сборная Украины победно стартовала в квалификации чемпионата мира 2023 по футболу среди женщин.
Сине-желтые разгромили команду Фарерских островов. Матч прошел в Ковалевке на стадионе «Колос».
Украина – Фарерские острова – 4:0. Видео голов и обзор матча
Голы: Козлова, 16, Кравчук, 45, Бойченко, 57, Корсун, 79.
ГОЛ! 1:0. Козлова, 16 мин.
ГОЛ! 2:0. Кравчук, 45 мин.
ГОЛ! 3:0. Бойченко, 57 мин.
ГОЛ! 4:0. Корсун, 79 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.