Хавбек Шахтера находится в фокусе внимания Севильи

23-летний бразилец Педриньо, которого «Шахтер» подписал летом нынешнего года из «Бенфики» за 18 миллионов евро, уже является объектом пристального внимания ряда клубов Европы.

Ключевым претендентом на Педриньо ныне называется «Севилья», спортивный директор которой Рамон Мончи очень высоко ценит степень таланта полузащитника.

Вероятнее всего, «Севилья» постарается подписать Педриньо следующим летом, однако также к бразильцу активно прицениваются неназванные клубы из английской Премьер-лиги и итальянской Серии А.

Контракт Педриньо с «Шахтером» рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне бразилец провел за «горняков» 13 матчей, в которых отличился 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами.