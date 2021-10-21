Плюс 1 позиция для сборной Украины. ФИФА опубликовала рейтинг команд

В октябре сборная провела два матча

  • 21.10.2021 11:35
  • 546 просмотров
  • 1 комментарий
Плюс 1 позиция для сборной Украины. ФИФА опубликовала рейтинг команд
© uaf.ua

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных команд. Сборная Украины поднялась на одну позицию и сейчас занимает 26-е место.

В октябре команда Александра Петракова провела два матча отбора ЧМ-2022: обыграла Финляндию 2:1 и сыграла 1:1 с Боснией.

Среди соперников в группе отбора только Франция находится выше Украины - 3-е место. Босния находится на 56-м месте, Финляндия - на 60-м, а Казахстан 125-й.

В топ-5 рейтинга произошли изменения: Франция и Италия обошли Англию, которая оказалась 5-й. Лидируют Бельгия и Бразилия.

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке

Топ-10 рейтинга ФИФА

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    GeloN83
    GeloN83, 21.10.2021 11:49
    0
    Дивишся на рейтинги й думаешь - "чому перші команди нічого не виграють?"...
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