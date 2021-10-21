Плюс 1 позиция для сборной Украины. ФИФА опубликовала рейтинг команд

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных команд. Сборная Украины поднялась на одну позицию и сейчас занимает 26-е место.
В октябре команда Александра Петракова провела два матча отбора ЧМ-2022: обыграла Финляндию 2:1 и сыграла 1:1 с Боснией.
Среди соперников в группе отбора только Франция находится выше Украины - 3-е место. Босния находится на 56-м месте, Финляндия - на 60-м, а Казахстан 125-й.
В топ-5 рейтинга произошли изменения: Франция и Италия обошли Англию, которая оказалась 5-й. Лидируют Бельгия и Бразилия.
С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке
Топ-10 рейтинга ФИФА
Источник — Sport.ua
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