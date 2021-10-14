Сладкие булочки трансферного рынка. Главные свободные агенты лета-2022

Пандемия коронавируса достаточно больно ударила не только по карманам обычных граждан в большинстве государств мира, но и по бюджетам многих футбольных клубов. Уменьшились спонсорские поступления, снизились доходы от продажи билетов и атрибутики, да и в целом интерес к футболу несколько упал, хотя финальная часть Евро-2020 и прошла достаточно бодро.

Во многом из-за нынешнего кризиса некоторые клубы Европы уже сейчас предпочитают менять вектор в трансферной работе, и переориентироваться на подписание свободных агентов. В стороне от подобной тенденции не остаются даже богатеи и гранды вроде «Пари Сен-Жермен» и мадридского «Реала»…

Стратегия есть, будет ли успех? Почему Ливерпуль был так пассивен на рынке.

Кто из футболистов будет «сладкой булочкой» на трансферном рынке 2022 года и может быть подписан свободным агентом? Семь главных кандидатов – в нашем списке…

Усман ДЕМБЕЛЕ

Возраст: 24 года

Гражданство: Франция

Клуб: «Барселона»

Стоимость на Transfermarkt: 50 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» подписала Усмана Дембеле летом 2017 года, когда экстренно подыскивала замену для ушедшего в «Пари Сен-Жермен» Неймара, в контракте которого парижским клубом была активирована клаусула в 222 миллиона евро. За спешку пришлось переплачивать, но «блаугранас» были готовы на это, а потому бюджет дортмундской «Боруссии», из которой в Каталонию и перебирался Дембеле, пополнился на 135 миллионов евро.

Увы, но в «Барселоне» Дембеле никак не может обрести себя. Он провел 118 поединков, но отличиться в них сумел только 51 результативным действием (30 забитых мячей и 21 результативная передача). Для большинства игроков подобные показатели выглядели бы топовыми даже в «Барселоне», но не для футболиста, за которого отвалили столько денег и на которого возлагались такие надежды.

Более того, немало времени Дембеле провел в лазарете, где пребывает по причине проблем с подколенным сухожилием и сейчас. Нынешний контракт Усмана с каталонцами действует до лета 2022 года, но потерять игрока бесплатно клуб не хочет. Еще в августе было множество слухов, что Дембеле вот-вот подпишет новое соглашение, но сделки нет до сих пор. Сейчас в прессу активно попадает информация, что руководство «Барселоны» давит на Усмана, едва ли не угрожая тому отсутствием игровой практики, если футболист не подпишет новый договор. Однако финансовые проблемы «Барселоны» не позволяют сторонам легко договориться, даже несмотря на то, что самому Дембеле, по слухам, весьма комфортно живется в Испании и он не прочь остаться в стане «блаугранас».

Пауло ДИБАЛА

Возраст: 27 лет

Гражданство: Аргентина

Клуб: «Ювентус»

Стоимость на Transfermarkt: 50 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинец Дибала выступает за «Ювентус» с лета 2015 года, когда перешел из «Палермо» за 40 миллионов евро. За это время форвард провел 260 поединков в составе «старой синьоры», в которых отличился 103 забитыми мячами и 43 результативными передачами. Эти показатели вполне устраивают руководство туринского клуба, которое ныне пытается договориться с Дибалой по условиям нового контракта.

Дибала, который в «Ювентусе» уже выиграл 12 различных титулов, среди которых пять чемпионств в Серии А, не прочь остаться в нынешнем клубе, но хочет максимально отстоять в переговорах свои условия. Общение между агентами Пауло и руководством «старой синьоры» по новому контракту для Дибалы стартовало летом, но пока все еще не принесло успеха. По слухам, «Ювентус» хочет заключить сделку до 2025 года, в то время как аргентинец настаивает на договоре до 2026-го. Есть немало разногласий между сторонами и по сумме зарплаты: туринцы готовы обеспечить 8,5 миллионов евро в год, а футболист хотел бы иметь гарантированные 10 миллионов.

Согласно последней информации, велика вероятность, что «Ювентус» и Дибала все-таки договорятся о новом контракте, и аргентинец никуда не уйдет свободным агентом, однако, кто знает, что произойдет завтра. Например, если предложение Дибале сделает недавно приобретенный богатыми саудитами «Ньюкасл»…

Франк КЕССЬЕ

Возраст: 24 года

Гражданство: Кот-д'Ивуар

Клуб: «Милан»

Стоимость на Transfermarkt: 55 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Ивуариец Кессье перешел в «Милан» летом 2017 года, отыграв сперва два сезона на правах аренды из «Аталанты», а потом став полноправным игроком «россонери». Нынешний контракт Франка с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, и далеко не факт, что сотрудничество между сторонами продолжится после этой даты.

В минувшем сезоне Кессье отличился 13 забитыми мячами и 6 результативными передачами в 37 поединках Серии А за «Милан». Руководство «россонери» уже несколько раз пыталось договориться с хавбеком по поводу новой сделки, предлагая Франку контракт с зарплатой в 6,5 миллионов евро. Однако Кессье, по слухам, хочет зарабатывать минимум на полтора миллиона за сезон больше, а потому отклонил предложение «Милана».

Ныне, если опираться на слухи, на Кессье есть как минимум три серьезных претендента – «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». В Париже ивуарийцу готовы платить даже 9 миллионов евро в год, что больше его запросов в переговорах с «Миланом», но Кессье также привлекает вариант с английской Премьер-лигой. «Ливерпуль», который в последнее время ведет очень рациональную трансферную политику, не прочь договориться с Франком как со свободным агентом, но далеко не факт, что «красные» выиграют конкуренцию у «Манчестер Юнайтед», где на фоне проблем с Полем Погба готовы расщедриться в плане личных условий для Кессье.

Ансу ФАТИ

Возраст: 18 лет

Гражданство: Испания

Клуб: «Барселона»

Стоимость на Transfermarkt: 60 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Один из наиболее талантливых молодых футболистов современного футбола Ансу Фати из-за тяжелой травмы был вынужден пропустить большую часть минувшего сезона, однако в «Барселоне», воспитанником кантеры которой он является, на 18-летнего парня возлагают огромные надежды. Именно поэтому потенциальный отъезд Фати с «Камп Ноу» летом следующего года видится маловероятным.

Контракт Фати с «блаугранас» истекает летом 2022 года, однако поговаривают, что у каталонского клуба есть опция на двухлетнюю его пролонгацию в одностороннем порядке. Впрочем, руководство «Барселоны», прежде всего, ставит другую цель – договориться с Ансу прямо сейчас о новом долгосрочном договоре, который бы делал счастливым игрока, и защищал каталонцев от потенциальной бесплатной потери вундеркинда.

Еще в сентябре в Испании писали, что новая сделка между Фати и «Барселоной» должна быть подписана со дня на день, но пока о ней официально так и не объявили. Впрочем, возможно, президент Лапорта и его советники ныне куда больше озабочены вопросом поиска преемника для Рональда Кумана на посту главного тренера, после чего будут готовы ускоренными темпами решать другие важные моменты.

Поль ПОГБА

Возраст: 28 лет

Гражданство: Франция

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Стоимость на Transfermarkt: 60 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Страсти по Полю Погба – это, пожалуй, главная «санта-барбара» контрактных переговоров нынешнего «Манчестер Юнайтед». По крайней мере, после того, как «красные дьяволы» закрыли сделку по Джейдону Санчо, о переходе которого также судачили не один месяц.

В августе 2016 года Поль Погба за 105 миллионов евро вернулся из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», где в свое время в нем не разглядели таланта. Тогда хавбек подписал пятилетнее соглашение, но, кажется, так и не обрел полноценного счастья на «Олд Траффорд», на которое рассчитывал. В октябре 2020 года на фоне слухов о готовящемся летом уходе Погба свободным агентом «Манчестер Юнайтед» активировал клубную опцию на однолетнее продление контракта, который теперь истекает 30 июня 2022-го. Больше возможностей удержать француза в своих рядах у руководства «красных дьяволов», кроме подписания новой договоренности с футболистом, нет.

И вот тут самое интересное. Погба, если верить СМИ, постоянно меняет позицию. Он уже несколько раз порывался уйти то в «Реал», то в «Барселону», то в хорошо знакомый ему «Ювентус», но затем наступало затишье, и «Юнайтед» пытался все-таки достичь соглашения с Полем по условиям новой сделки. Сейчас ситуация остается запутанной, ведь, с одной стороны, Погба якобы не прочь остаться на «Олд Траффорд», а с другой, боссы клуба понимают, что подобные «игры разума» могут навредить «Юнайтед», из-за чего ими прорабатываются и другие варианты – в частности, уже упоминаемый с Франком Кессье.

ПЕДРИ

Возраст: 18 лет

Гражданство: Испания

Клуб: «Барселона»

Стоимость на Transfermarkt: 80 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Ситуация с Педри, который также считается одной из главных звезд мирового футбола в будущем, очень схожа с той, которая в «Барселоне» ныне сложилась у его партнера по команде Ансу Фати. Действующий договор полузащитника с «блаугранас» истекает следующим летом, но у клуба есть опция на двухлетнее его продление в одностороннем порядке.

Как и в случае с Фати, «Барселона» уже сейчас хочет подписать с Педри новый долгосрочный контракт, который бы всецело удовлетворил обе стороны. Поговаривают, что взаимопонимание уже найдено, и вскоре о сделке будет объявлено официально. С другой стороны, с нынешней «Барселоной» и ее кризисом, можно ожидать различных фокусов и неожиданностей, хотя фанатам каталонцев, конечно же, не хотелось бы вслед за Месси терять еще и невероятно талантливого Педри.

Килиан МБАППЕ

Возраст: 22 года

Гражданство: Франция

Клуб: «Пари Сен-Жермен»

Стоимость на Transfermarkt: 160 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Летом нынешнего года «Пари Сен-Жермен» сумел на рынке свободных агентов пристойно «порыбачить», забрав к себе Лионеля Месси, Серхио Рамоса, Джанлуиджи Доннарумму и Джорджиньо Вейналдума. Однако уже через год парижане рискуют бесплатно потерять игрока, чья потенциальная трансферная стоимость на рынке превышает суммарную всех четырех перечисленных – речь о Килиане Мбаппе, конечно же.

22-летний форвард перешел в ПСЖ летом 2017 года. Сделка была оформлена достаточно хитро: сперва следовал год аренды, а затем – обязательство парижан выкупа контракта у «Монако» за 145 миллионов евро. Это было сделано с целью соблюдения (а точнее – обхода) норм финансового фейр-плей, в чем УЕФА, собственно, не нашел ничего противозаконного. Но речь не о том – летом 2022 года контракт Мбаппе с ПСЖ истекает, а новую сделку французский топ-клуб не может подписать с форвардом уже достаточно длительное время.

Переговоры между «Пари Сен-Жермен» и Мбаппе то активизируются, то вновь затухают, но лейтмотив высказываний игрока в прессе давно сводится к одному – он хочет перейти в мадридский «Реал», и эту позицию не изменил даже переезд в Париж звездного Лионеля Месси. Возможно, даже наоборот, трансфер аргентинца усугубил ситуацию, так как Мбаппе, очевидно, предпочтет быть главной звездой в столице Испании, чем одной из них в столице Франции. Хотя, как и в случае с переговорами Погба с «Манчестер Юнайтед», в торгах Мбаппе с ПСЖ все не так однозначно, ведь недавно мать футболиста заявила, что переговоры с клубом складываются хорошо. Что бы это значило? Вскоре узнаем…