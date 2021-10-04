Манчестер Юнайтед нашел замену Полю Погба

Английский клуб может подписать хавбека «Милана» Франка Кессье

  • 04.10.2021 18:54
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Манчестер Юнайтед нашел замену Полю Погба
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Юнайтед» нацелился на 24-летнего полузащитника «Милана» Франка Кессье. Руководство «красных дьяволов» видит в Кессье замену французскому хавбеку Полю Погба.

Кессье защищает цвета «Милана» с лета 2019 года после перехода из «Аталанты» за €24 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «Милан» семь матчей во всех турнирах.

Контракт Франка с «Миланом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость хавбека составляет €55 миллионов.

Источник — Calciomercato

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