Педри продлит контракт с Барселоной

Испанский полузащитник намерен остаться в каталонском клубе

  • 20.09.2021 23:13
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Педри продлит контракт с Барселоной
© Getty Images/Global Images Ukraine

18-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри намерен продлить контракт с каталонским клубом.

Текущее соглашение Педри с «Барселоной» истекает следующим летом. Продление контракта с футболистом — один из главных приоритетов «блаугранас».

Новый контракт Педри с «Барселоной» уже практически согласован. Официально о нем объявят в октябре.

В текущем сезоне Педри провел за «Барселону» 4 матча во всех турнирах. Ориентировочная стоимость игрока составляет €80 миллионов.

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Источник — Sky Sports

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