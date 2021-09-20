Педри продлит контракт с Барселоной

18-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри намерен продлить контракт с каталонским клубом.

Текущее соглашение Педри с «Барселоной» истекает следующим летом. Продление контракта с футболистом — один из главных приоритетов «блаугранас».

Новый контракт Педри с «Барселоной» уже практически согласован. Официально о нем объявят в октябре.

В текущем сезоне Педри провел за «Барселону» 4 матча во всех турнирах. Ориентировочная стоимость игрока составляет €80 миллионов.