Педри продлит контракт с Барселоной

18-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри намерен продлить контракт с каталонским клубом.
Текущее соглашение Педри с «Барселоной» истекает следующим летом. Продление контракта с футболистом — один из главных приоритетов «блаугранас».
Новый контракт Педри с «Барселоной» уже практически согласован. Официально о нем объявят в октябре.
В текущем сезоне Педри провел за «Барселону» 4 матча во всех турнирах. Ориентировочная стоимость игрока составляет €80 миллионов.
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Источник — Sky Sports
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