Погба передумал. Он хочет продлить контракт с Манчестер Юнайтед

Французский хавбек больше не намерен покидать клуб

  • 07.10.2021 21:50
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Погба передумал. Он хочет продлить контракт с Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Поль Погба изменил свое решение по поводу будущего в «Манчестер Юнайтед». Теперь французский хавбек намерен продлить контракт, который истекает летом 2022 года.

Ранее Погба планировал покинуть «Манчестер Юнайтед» свободным агентом. Однако 28-летний француз изменил свои планы после того, как клуб летом провел очень успешную трансферную кампанию.

Теперь Погба верит в проект «Юнайтед» и способность клуба бороться за трофеи. Он уже поручил своему агенту, Мино Райоле, начать переговоры с «Манчестер Юнайтед» по новому контракту.

Ранее сообщалось о том, что Райола работает над переходом Погба в «Реал», а МЮ уже нашел замену французу в «Милане».

В нынешнем сезоне на счету Погба 7 ассистов в 8 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Трансферная стоимость 28-летнего француза оценивается в 60 миллионов евро.

Источник — L'Equipe

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