Агент Погба работает над переходом игрока в Реал

Контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2022 года и до сих пор не продлен. Агент француза, Мино Райола, уже ищет новый клуб для своего клиента.

Наиболее активно прорабатывается вариант с «Реалом». Также Райола контактировал с ПСЖ и «Барселоной». Однако ПСЖ пока что лишь наблюдает за ситуацией вокруг Погба, а вариант с «Барселоной» маловероятен из-за тяжелого финансового положения каталонцев.

В нынешнем сезоне на счету Погба 7 ассистов в 8 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Трансферная стоимость 28-летнего француза оценивается в 60 миллионов евро.

Ранее Райола заявлял, что Погба может вернуться в «Ювентус», где выступал в 2012-2016 годах.