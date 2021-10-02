Агент Погба работает над переходом игрока в Реал

Француз может покинуть «Манчестер Юнайтед» свободным агентом

  • 02.10.2021 10:13
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Агент Погба работает над переходом игрока в Реал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2022 года и до сих пор не продлен. Агент француза, Мино Райола, уже ищет новый клуб для своего клиента.

Наиболее активно прорабатывается вариант с «Реалом». Также Райола контактировал с ПСЖ и «Барселоной». Однако ПСЖ пока что лишь наблюдает за ситуацией вокруг Погба, а вариант с «Барселоной» маловероятен из-за тяжелого финансового положения каталонцев.

В нынешнем сезоне на счету Погба 7 ассистов в 8 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Трансферная стоимость 28-летнего француза оценивается в 60 миллионов евро.

Ранее Райола заявлял, что Погба может вернуться в «Ювентус», где выступал в 2012-2016 годах.

Источник — Goal.com

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