Агент: «Погба может вернуться в Ювентус»

Мино Райола считает, что его подопечный готов к переходу в туринский клуб

  • 17.09.2021 20:03
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Агент: «Погба может вернуться в Ювентус»
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба может вернуться в туринский «Ювентус».

Погба перешел в «Ювентус» летом 2012 года в качестве свободного агента, когда закончился его контракт с «Манчестер Юнайтед». Летом 2012 года «красные дьяволы» выкупили Погба за €105 миллионов.

«Контракт Поля Погба завершается в июне, поэтому мы проведем переговоры с «МанЮнайтед» и посмотрим, что произойдет.  Турин все еще в его сердце. Есть шанс, что Погба вернется в «Ювентус», но это также зависит от «Ювентуса», — отметил агент игрока Мино Райола.

В текущем сезоне Погба провел за «Ювентус» 5 матчей во всех турнирах, где отдал 7 результативных передач.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €60 миллионов.

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Источник — Goal.com

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