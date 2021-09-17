Агент: «Погба может вернуться в Ювентус»

28-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба может вернуться в туринский «Ювентус».
Погба перешел в «Ювентус» летом 2012 года в качестве свободного агента, когда закончился его контракт с «Манчестер Юнайтед». Летом 2012 года «красные дьяволы» выкупили Погба за €105 миллионов.
«Контракт Поля Погба завершается в июне, поэтому мы проведем переговоры с «МанЮнайтед» и посмотрим, что произойдет. Турин все еще в его сердце. Есть шанс, что Погба вернется в «Ювентус», но это также зависит от «Ювентуса», — отметил агент игрока Мино Райола.
В текущем сезоне Погба провел за «Ювентус» 5 матчей во всех турнирах, где отдал 7 результативных передач.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €60 миллионов.
Источник — Goal.com
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