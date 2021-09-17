Барселона близка к продлению контракта с Фати

Каталонская «Барселона» готовится к продлению контракта с 18-летним испанским вингером Ансу Фати.

«Блаугранас» считают, что именно Фати станет новым лидером «Барселоны» после ухода 34-летнего аргентинского бомбардира Лионеля Месси. Ансу «унаследовал» №10, который носил Месси.

Фати — воспитанник «Барселоны», чей контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Сообщается, что у каталонского клуба есть возможность автоматического продления еще на два года, но «Барселона» намерен заключить с игроком длительный контракт.

Ориентировочная стоимость Ансу составляет €60 миллионов.