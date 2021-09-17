Барселона близка к продлению контракта с Фати

Каталонская «Барселона» готовится к продлению контракта с 18-летним испанским вингером Ансу Фати.
«Блаугранас» считают, что именно Фати станет новым лидером «Барселоны» после ухода 34-летнего аргентинского бомбардира Лионеля Месси. Ансу «унаследовал» №10, который носил Месси.
Фати — воспитанник «Барселоны», чей контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Сообщается, что у каталонского клуба есть возможность автоматического продления еще на два года, но «Барселона» намерен заключить с игроком длительный контракт.
Ориентировочная стоимость Ансу составляет €60 миллионов.
Источник — Marca
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