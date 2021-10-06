Мама Мбаппе: «Новый контракт? Мы общаемся с ПСЖ, все хорошо»

Мать Килиана Мбаппе Файза Ламари заявила, что ее сын еще может продлить контракт с ПСЖ:
«Мы общаемся с ПСЖ, все складывается хорошо. В понедельник я говорила с Леонардо. Придем ли мы к решению? Могу сказать одно: Килиан приложит все усилия, чтобы выиграть Лигу чемпионов».
Контракт Мбаппе с ПСЖ действует до лета 2022 года. Ранее сообщалось о том, что «Реал» предложил Мбаппе контракт на 6 лет.
Источник — Get French Football
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.