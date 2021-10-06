Мама Мбаппе: «Новый контракт? Мы общаемся с ПСЖ, все хорошо»

Французский форвард еще может остаться в ПСЖ

  • 06.10.2021 18:33
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Мама Мбаппе: «Новый контракт? Мы общаемся с ПСЖ, все хорошо»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Мать Килиана Мбаппе Файза Ламари заявила, что ее сын еще может продлить контракт с ПСЖ:

«Мы общаемся с ПСЖ, все складывается хорошо. В понедельник я говорила с Леонардо. Придем ли мы к решению? Могу сказать одно: Килиан приложит все усилия, чтобы выиграть Лигу чемпионов».

Контракт Мбаппе с ПСЖ действует до лета 2022 года. Ранее сообщалось о том, что «Реал» предложил Мбаппе контракт на 6 лет.

Источник — Get French Football

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