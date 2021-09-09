Стратегия есть, будет ли успех? Почему Ливерпуль был так пассивен на рынке

Летом 2016 года Юрген Клопп провел вместе с «Ливерпулем» свою первую в качестве главного тренера «красных» летнюю трансферную кампанию, по итогам которой на новичков было потрачено почти 80 миллионов евро. В 2017-м «Ливерпуль» инвестировал в усиление уже 89 миллионов евро, в 2018-м – 182 миллиона евро, а летом 2020-го – все те же 80 миллионов евро. Лишь лето 2019-го и последнее трансферное окно обошлись для «Ливерпуля» при Клоппе затратами, не превышающими 40 миллионов евро.

Летом 2021 года «красные», в отличие от других топ-претендентов на победу в Премьер-лиге, а именно «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», были довольно пассивны на рынке. Например, «синие» потратили 120 миллионов евро на новичков, «горожане» - 127,5 миллионов, а «красные дьяволы» - 140 миллионов. Больше этой тройки в АПЛ инвестировать в новых футболистов решился только кризисный «Арсенал», который всадил 165,6 миллионов евро в новобранцев, но пока на выходе, исходя из результатов, получил еще большую катастрофу, чем та, которая была.

«Ливерпуль» же был подчеркнуто спокоен и в какой-то мере, казалось бы, даже равнодушен к трансферам. Летом команда Юргена Клоппа прибегла к минимальным изменениям. У «Лейпцига» за 40 миллионов евро был куплен 22-летний француз малийского происхождения Ибраима Конате, выступающий на позиции центрального защитника. Очевидно, наученный горьким опытом Клопп, равно как и руководство клуба, предпочли усилить позицию, которая в минувшем сезоне оказалась достаточно уязвимой из-за травм ключевых исполнителей и, прежде всего, Вирджила ван Дейка.

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В то же время, из числа важных в последние годы для команды игроков покинули «Ливерпуль» только 30-летний нидерландский опорный полузащитник Джорджиньо Вейналдум, отбывший на правах свободного агента в «Пари Сен-Жермен», а также 29-летний швейцарский хавбек Джердан Шакири, который был продан в «Лион» за 6 миллионов евро. Также за деньги в другие клубы были отпущены Харри Уилсон (14 миллионов евро за него заплатил «Фулхэм»), Тайво Авоньи (6,5 миллионов евро; «Унион Берлин») и Марко Груич (1 миллион евро за годичную аренду с обязательством выкупа в 9 миллионов евро от «Порту»). Последнее принесло бюджету «красных» доход в 27,5 миллионов евро, по причине чего трансферный баланс клуба оказался отрицательным на 12,5 миллионов, что является крайне незначительной суммой для нынешних экономических реалий, в которых пребывает «Ливерпуль».

Если говорить прямо, то «Ливерпуль» летом подписал крайне необходимого по позиции футболиста, а отпустил за достаточно неплохие деньги тех, кто был не особо-то и нужен. Да, Вейналдум наверняка бы еще сгодился, но он сам пожелал сменить обстановку, а потому здесь обстоятельства были сильнее воли «красных».

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Важно отмечать, что минувшим летом «Ливерпуль» также очень активно поработал над вопросом продления контрактов с большинством лидеров команды. Так новые трудовые договора получили Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк и Джордан Хендерсон, оформившие сотрудничество с «красными» до лета 2025 года, Эндрю Робертсон и Фабиньо, согласившиеся оставаться на «Энфилде» как минимум до лета 2026 года, а также вратарь Алиссон Беккер, договор которого ныне истекает аж летом 2027 года.

Говоря проще, «Ливерпуль» летом 2021 года работал не над кардинальной сменой кадров в команде, а над стабилизацией состава на следующие 4-5 лет. И, кажется, Юрген Клопп остался весьма доволен тем, чего удалось достичь. По крайней мере, после пролонгации контракта с ван Дейком немецкий специалист заявил следующее: «Это похоже на то, как будто бы мы только что купили большую звезду».

Стабильность и отсутствие перемен ради самих перемен – это и есть главная стратегия Клоппа и «Ливерпуля». Конечно, клуб вполне может продать Вирджила ван Дейка или любую другую звезду команды, например, следующим летом, если получит невероятно выгодное с экономической точки зрения предложение. На одной из недавних пресс-конференций Юрген Клопп четко дал понять, что «красные» с момента его прихода на должность менеджера придерживаются стратегии, при которой тратят на рынке столько, сколько зарабатывают. В этом главное отличие между нынешним «Ливерпулем» и, например, «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

При этом, трансфер Ибраимы Конате, все-таки состоявшийся нынешним летом за 40 миллионов евро, Клопп, желая избежать досужих домыслов со стороны, объяснил достаточно логично: «Это особый случай, так как клуб не может себе позволить быть авантюрным в профессиональных вопросах». И это четкая реакция на уже упоминавшуюся ситуацию с проблемами в центре обороны, которая настигла «красных» в минувшем сезоне, и не реагировать на которую ни Клопп, ни сам клуб попросту не могли.

Для современного «Ливерпуля» и Юргена Клоппа очень важно не терять голову на рынке, как это сделала «Барселона». Однако деньги – лишь один из факторов столь сдержанной нынешним летом трансферной политики «красных». Второй говорит о том, что Клопп очень осторожен при оценке новых футболистов и предъявляет очень высокие требования к ним, учитывая собственную философию игры. Проблема не в том, насколько высок индивидуальный уровень технической подготовки потенциального новобранца, а в том, что этот игрок должен соответствовать взглядам Клоппа, способствуя развитию командной игры в целом.

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Последний фактор невероятно важен для Клоппа, из-за чего подыскать новичка для «Ливерпуля» далеко не так просто. Поэтому нынешним летом клуб первоочередное внимание уделил продлению истекавших контрактов с лидерами, чтобы стабилизировать состав команды, кропотливо выстроенной Клоппом, на несколько ближайших лет вперед. С другой стороны, скаутские службы «Ливерпуля» работают, и «на карандаше» у клуба всегда есть те, кем можно заменить ушедших или выбывших лидеров. Важно лишь дождаться максимально правильного момента, но если таковой не наступает достаточно долго, то «красные» умеют вовремя переключиться на альтернативные кандидатуры. Того же ван Дейка «Ливерпуль» ждал полтора года, прежде чем Клопп решил, что такого футболиста все-таки нужно подписывать любой ценой, после чего и началась активная фаза переговоров.

Именно поэтому нынешнее затишье «Ливерпуля» на трансферном рынке нужно воспринимать спокойно – клуб и Клопп просто оказываются верны выбранной стратегии, а новичков не оказалось много по двум причинам. Первая – это, если тренер и руководство просто решили, что никого покупать не требуется, так как состав у «красных» действительно очень силен. Вторая – на рынке не нашлось подходящих вариантов за приемлемую сумму, из-за чего переговоры было принято решение отложить до правильных времен. В конце концов, помимо Клоппа в «Ливерпуле» на посту спортивного директора работает Майкл Эдвардс, который отлично оценивает и анализирует футболистов, так как в прошлом имел богатый опыт на этом поприще. Другой вопрос – придет ли успех к «Ливерпулю» по итогам текущего сезона? Но ответ на него, пожалуй, прямо не зависит от инвестиций в состав летом 2021 года, хотя доказать обратное вполне по силам тем же «Челси» или «Манчестер Юнайтед»…